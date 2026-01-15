Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

La tienda más antigua de Zara cierra sus puertas a final de mes

El local de la calle Compostela abrirá el 31 de enero una nueva cafetería: Zacaffé

Abel Peña
Abel Peña
15/01/2026 16:36
La tienda de Zara ya alberga actualmente una cafetería
La tienda de Zara de Juan Flórez ya alberga actualmente una cafetería
Pedro Puig
Recién acabada la temporada de Navidad, los trabajadores de la que es posiblemente la tienda de Zara más emblemática, la de Juan Flórez, han recibido la noticia de su traslado: la sucursal va a echar el cierre. Así lo confirmaron fuentes de la empresa.  

En total, son una docena de personas las que se verán afectadas por este cambio. La empresa se ha ofrecido a reubicarlas en otros locales dentro de A Coruña. Para muchos, ha sido una sorpresa y, de hecho, esta tarde se va a celebrar una reunión. 

Pero no hay que olvidar que esta tienda es especial, porque fue la primera de todo el imperio de Inditex, que hoy en día se extiende por todo el mundo. Su valor simbólico es muy grande y, de hecho, fue allí donde se celebró el 50 aniversario de la multinacional

La tienda de Zara de la calle Torreiro, en 1980

El otro Zara que abrió sus puertas hace 50 años y que espera una nueva vida

De hecho, el 9 de mayo del año pasado, el local había reabierto sus puertas tras meses en obras para estar lista para esa efeméride, demostrando así que Inditex no olvidaba sus raíces herculinas.

Desde entonces ha competido con el local de la calle Compostela por atraer la atención del público coruñés, que siempre asiste con curiosidad a las novedades que presentan los profesionales de Zara. El mismo interior de la tienda de Juan Flórez contaba con unos armarios que imitaban las galerías de la ciudad, lo que causó sensación. 

Un cliente firma en el libro de visitas de Zara

El tesoro de la tienda de Zara de Juan Flórez: “Me habéis acompañado casi toda mi vida”

En otras ciudades

Otra novedad es que el edificio de la calle Compostela albergará una cafetería, la primera de Zara con marca propia en A Coruña: Zacaffé. No es la primera vez que el gigante textil ofrece bebidas en sus locales. De hecho, Juan Flórez albergaba una cafetería e incluso la de Compostela contaba con una zona de restauración. 

Esta línea de cafetería existe en establecimientos de la cadena Zara, de la calle Hermosilla de Madrid o en grandes ciudades de China y Japón. El nuevo establecimiento tendrá un acceso propio por la plaza de Mina. 

