El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La tasa de pacientes ingresados comienza a aliviarse en A Coruña tras días con los hospitales tensionados

Algo más del 20% de los médicos secundaron hoy la huelga sanitaria

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
15/01/2026 17:11
Médicos del Chuac durante uno de sus parones
Médicos del Chuac durante uno de sus parones
Quintana
El 20,7% de los médicos del Chuac, según datos de la Consellería de Sanidade, han secundado hoy una nueva jornada de huelgas en el contexto de las protestas convocadas el pasado mes de diciembre contra el Estatuto Marco. A pesar de ello, según comunicó el gerente del área sanitaria de A Coruña, Luis Verde, la situación con la tasa de pacientes ingresados sigue mejorando, pasando del 9% del pasado martes al 5% registrado ayer.

En Galicia, el seguimiento de la huelga estatal convocada contra el proyecto de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad volvió a ser dispar hoy en esta segunda jornada de paro. La Consellería de Sanidade lo cifra en un 22,67% mientras que sindicatos como Simega o 'O'Mega apuntan a más de un 80%. Sanidade destacó además en un comunicado que la huelga ha llevado a suspender 236 operaciones quirúrgicas hoy (59 en el área A Coruña-Cee), a las que hay que sumar las más de 200 de ayer. Asimismo, en esta área también hubo que suspender 2.776 consultas hospitalarias, 1.071 consultas de atención primaria y 277 pruebas.

Verde, en su comparencia hoy para dar cuenta de la situación del área coruñesa, quiso "poner en valor el excelente trabajo que están realizando los profesionales": "Seguimos pendientes de las necesidades de los pacientes". Así, explicó que la afluencia por problemas respiratorios sigue siendo importante, en plena ola de gripe, pero matizó que "vemos cómo sigue consolidándose la tendencia a la mejoría de los últimos días". "El número de urgencias de ayer ya fue más contenido, y la tasa de ingreso ha ido bajando. Si anteayer estábamos en un 10%, ayer ya se situó en un 5%", informó. "Esto nos va a permitir ingresar con mayor agilidad a todas las personas que lo precisen, y que los profesionales y pacientes operen con mayor facilidad. Parece que los refuerzos de personal están siendo efectivos, y confiamos en que la situación mejore más con los días", sentenció.

Sanitarios protestan contra el Estatuto Marco este miércoles en el Chuac

La lista de cirugías canceladas en A Coruña por la huelga se agrava con los hospitales ya tensionados

Más información
