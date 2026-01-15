La nueva planta de Nostián generará suficiente biometano como para ser autónoma en cuanto a energía

Vista de la planta de Nostián, en Bens Quintana

El anuncio del Ayuntamiento de que, con seis años de retraso, se va a licitar la nueva concesión de la planta de reciclaje de Nostián, alimenta las esperanzas de que A Coruña contará con unas instalaciones punteras antes de que acabe la década y será tan grande que, de hecho, el Ayuntamiento espera que se convierta en una de las más importantes de Galicia, junto con la de Sogama, que pertenece a medias a la Xunta y a Naturgy. Pero mientras que esta última cuenta con una incineradora que produce energía al quemar la basura, Nostián contará con una planta de biometano de última generación.

El Ayuntamiento licita el contrato de Nostián tras seis años con la concesión caducada Más información

Actualmente, ya genera energía mediante este método, que produce 55 gigavatios al año, lo que ayuda a reducir la factura de la luz, pero la ampliación de la planta de gas será suficiente no solo para hacerla autónoma, e incluso, quizá, aportar energía a la red. Sobre todo teniendo en cuenta que se sigue extrayendo biogás del antiguo vertedero de Bens, aunque su capacidad de producción no llegue a los 20 gigavatios anuales.

171.00 toneladas de basura pasaron por la planta de reciclaje en Bens en 2021, de las cuales 152.700 se consideraron tratadas

A esto hay que añadir el proyecto del EDAR Bens, que en 2020 presentó un proyecto para inyectar biometano en la red de gas natural. La depuradora tiene capacidad de dar suministro como para proporcionar combustible a unas 750 viviendas, es decir, dejar de emitir en torno a 1.350 toneladas de CO2 al año. El objetivo, como señaló José Manuel Lage, concejal de Planificación Estratégica, es “avanzar a un modelo plenamente circular”.

Modernizaciones

No es, de cualquier manera, la primera modernización que afronta Nostián. Un incendio en la planta quemó una nave en 2013. Se construyó entonces otro edificio donde se esperaron los envases. Cuando se rompió el biodigestor, en 2002, se construyeron otros dos. Pero a lo largo del tiempo el propio complejo ha ido quedándose obsoleto. El cambio se hace para adaptarse a la normativa, pero a día de hoy, Nostián no es más que una planta de reciclaje, pero será mucho más eficiente que la de Sogama, porque no tendrá que incinerar.

Aunque Lage señaló que el volumen de rechazos (basura que no se ha reciclado) parece alto, porque supera el 50%, el nuevo modelo penalizará el vertido y la incineración. Hasta ahora, para muchas plantas era incluso rentable enviar la basura a un vertedero, pero ahora esa operación puede llegar a costar 160 euros por tonelada, e igual ocurre con la incineración. Si algo bueno tiene el nuevo concurso, entonces, es que la adjudicataria tendrá que ser sostenible si quiere ser rentable. 