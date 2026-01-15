Mi cuenta

A Coruña

La madre de Diego Bello comparecerá en el juicio en Manila por el asesinato del coruñés

Efe
15/01/2026 13:25
La madre de Diego Bello, durante una de sus estancias en Manila
La madre del joven coruñés Diego Bello, quien falleció en Filipinas en 2020 en el marco de una supuesta operación antidrogas durante el mandato de Rodrigo Duterte, comparecerá este viernes en el tribunal de Manila que juzga a tres policías acusados de matarlo a disparos.

Pilar Lafuente, madre de Bello, declarará el viernes en un juzgado de la capital filipina, donde responderá a preguntas con base en una declaración jurada presentada el pasado día 9 de enero ante las autoridades judiciales del país asiático.

"Le van a hacer preguntas de cómo era Diego, si tenía conocimiento de la vida que llevaba fuera de España, para poner en contexto o intentar refutar todo lo que nos viene a contar la Policía, que era narcotraficante", dijo este jueves a EFE el coruñés Guillermo Mosquera, abogado de la familia española, desde Manila.

Bello, de entonces 32 años, murió tiroteado el 8 de enero de 2020 en la turística isla de Siargao (sureste de Filipinas), en una supuesta operación policial antinarcóticos en el marco de la guerra contra las drogas lanzada por el expresidente Rodrigo Duterte durante su mandato, entre 2016 y 2022.

Los agentes acusaron al español de ser un "narcotraficante de alto valor", y alegaron que diseñaron una operación para detenerlo que acabó con un tiroteo después de que supuestamente se resistiera y disparara contra los oficiales.

Sin embargo, un informe acusatorio de la Oficina Nacional de Inteligencia filipina (NBI, por sus siglas en inglés) desdeñó la versión oficial y acusó en 2022 a tres agentes policiales de asesinato.

Los acusados son el capitán Vicente Panuelos y los sargentos Ronel Azarcón Pazos y Nido Boy Esmeralda. El pasado mayo el Tribunal de Primera Instancia Regional de Filipinas les denegó la libertad bajo fianza porque "la evidencia de culpabilidad es sólida".

El tribunal consideró entonces que "la evidencia presentada por la Fiscalía es contundente, lo que impide conceder la libertad bajo fianza a los acusados".

En la sesión de este viernes también se abordará la cuestión indemnizatoria, en caso de que sean condenados, si bien se estima que aún queda alrededor de un año para que concluya el proceso.

La vista se desarrollará en inglés y Lafuente contará con un traductor oficial al español para contestar a preguntas de los abogados defensores.

Nacido en A Coruña en 1987, Bello llegó en 2017 a Siargao, en la región meridional filipina de Mindanao, y decidió quedarse para construir una vida en torno al surf, la naturaleza y la diversión que ofrece esta isla tropical en plena explosión turística.

El español regentaba una discoteca, La Santa, y una tienda de ropa.

Los agentes acusaron al emprendedor de ser un "narcotraficante" y defenderse con una pistola, mientras sendos informes de la Comisión de Derechos Humanos y la NBI indicaron que los policías asesinaron a Bello "aprovechando su posición de poder" en el marco de la "guerra contra las drogas".

Esta polémica cruzada contra el narcotráfico de Duterte provocó miles de muertos en medio de la impunidad policial.

El expresidente permanece detenido y a la espera de juicio en la Corte Penal Internacional de La Haya, acusado de asesinato y tentativa de asesinato entre noviembre de 2011 y marzo de 2019, tanto durante su etapa como alcalde de Davao (Mindanao) como durante su presidencia.

"Nuestro caso se aparta de Duterte. Podría estar dentro, pero no es una cuestión clara. Lo que venimos a defender es que dos o tres policías acabaron con la vida de Diego. ¿Por qué? No lo sabemos", apunta el abogado español.

La familia del joven celebró el pasado marzo la detención de Duterte, con la esperanza de que agilizara el proceso del caso de Bello. 

EFE