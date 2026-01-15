La Ciudad Vieja deja caer el telón por reformas en sus edificios históricos

El jardín de San Carlos y la Venerable Orden Tercera se muestran velados al público Quintana

Estos días, los transeúntes que suben por el Paseo de O Parrote desde As Ánimas descubren lo que parece una ilusión óptica: a la gran mole del muro del jardín de San Carlos envuelta en una red se suma la iglesia de la Orden Tercera, también en obras, como si una única gran red velara toda la Ciudad Vieja, dando la impresión de que todo el casco antiguo está en obras.

La verdad es que poco le falta. El jardín de San Carlos está ceñido por una muralla vieja, irregular, formada por sillería y mampostería de granito que sufre desprendimientos. En los resquicios entre las piedras crecen plantas que le dan un aspecto moteado. Es uno de los límites de la antigua ciudad medieval, y marca el lugar donde llegaba el mar, mucho antes de que se rellenara el espacio que ocupa ahora. En 2024, el Gobierno local instaló una malla para evitar desprendimientos en la calle mientras se ejecuta el plan de recuperación integral que incluye las murallas. Pero ha pasado más de un año, y las redes permanecen. Ha sido necesario instalar ocho casas-nido en el lugar para que los vencejos puedan seguir anidando allí, pero todavía no hay fecha de finalización para la obra.

A finales del año pasado comenzaron los trabajos en la iglesia de la Venerable Orden Tercera. La intervención, financiada por la Xunta con una inversión de más de 600.000 euros, se centra en la reparación integral de la cubierta del edificio, que actualmente sufre importantes filtraciones. Es de destacar la importancia patrimonial del inmueble, uno de los pocos ejemplos que persisten del barroco del siglo XVIII en A Coruña.

La cubierta está deteriorada por las filtraciones, pero la reforma es estructural. También se llevan a cabo arreglos en los encuentros de la cubierta con la estructura de la propia iglesia y las paredes. Las obras tienen un presupuesto de 443.000 euros y deberían finalizar en diez meses. Es decir, en septiembre.

Y por si fuera poco, el Ayuntamiento tiene previsto realizar aún más obras en el casco antiguo. Según figura en los presupuestos de 2026, se han reservado partidas para rehabilitaciones por valor de casi 1,6 millones de euros. Las más importantes atañen a espacios públicos, como la plaza de las Bárbaras y la de Azcárraga.

La muralla del jardín de San Carlos lleva más de un año cubierta por una red y últimamente se le ha unido la Orden Tercera

En el primer caso, el Ayuntamiento va a invertir 287.000 euros en la rehabilitación, pero es la de Azcárraga, que recientemente sufrió la pérdida de su estatua del Deseo por una gamberrada, la que va a recibir la inyección económica más importante de todas las previstas por el Gobierno local para 2026. Nada menos que 528.000 euros.

Justo detrás de la Orden Tercera se encuentra lo que queda del convento de San Francisco. Son poco más de los cimientos de lo que en su día fue uno de los edificios más importantes de la ciudad, que fue escenario de algunos relevantes hechos históricos, y que será adecentado al coste de 173.000 euros. Otro yacimiento es el del número 4 de la calle Sinagoga, donde se encontró un baño ritual judío. Todo el conjunto se va a poner en valor con una obra de 368.000 euros.

Estas y otras obras van a tener la Ciudad Vieja llena de andamios y obreros. Tanta actividad no desagrada a los vecinos que, en realidad, preferirían que fuese aún mayor. El presidente de la asociación del barrio, Leonardo Méndez, ya ha pedido más mejoras para los que viven en el casco antiguo, y no solo preservar su aspecto histórico. 