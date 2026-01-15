¿Hasta dónde pueden subir el volumen los pubs y las discotecas de A Coruña?

Representantes de la hostelería y el ocio nocturno en la mesa de mayo Pedro Puig

El próximo mes de marzo se cumplirá un año de la convocatoria de una mesa, de negociación primero y técnica después, para alcanzar un consenso y crear una nueva normativa en la que convivan mejor el ocio nocturno y los vecinos. La buena voluntad mostrada por las partes (Ayuntamiento, empresarios y vecinos) provocó que, hasta el 1 de octubre, se reunieran los representantes designados para defender los intereses hasta en seis ocasiones. A pesar de que todo parecía encaminado a un acuerdo de mínimos, con la asimilación del catálogo de la Xunta y, en consecuencia, el aumento de cinco decibelios por grupo, no se han dado más pasos al frente ni se ha presentado el borrador sobre el que seguir discutiendo.

En el mes de junio, El Ideal Gallego adelantó un “borrador muy previo” y no vinculante remitido por el Gobierno local a todos los implicados. Los pubs y discotecas podrán trabajar en una horquilla entre los 80 y los 100 decibelios, aunque faltan por perfilar cuestiones como los sonómetros, las terrazas, el ruido en la calle o medidas de control que garanticen la convivencia vecinal. Y es de todo eso de lo que están todavía pendientes para avanzar hacia un marco legal que consideran que debe implantarse ya a lo largo de este año.

Fuentes municipales aseguran que, aunque no hayan trascendido más novedades, el grupo de trabajo sigue activo. “No está parado, pero no forma parte de la agenda pública”, subrayan. “La gestión administrativa es una cosa y las reuniones son otra”, matizan. Según Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, “las cosas de palacio van despacio”, algo que también aplica a la normativa de terrazas.

Aplicación

Las certezas derivadas de esas seis reuniones, especialmente en lo que se refiere a la normativa autonómica, han llevado a la Asociación Para la Defensa de la Hostelería y el Ocio Nocturno a pedir que, desde ya, los empresarios puedan trabajar bajo ese marco. “La agenda política marca más que la realidad o las necesidades vecinales”, lamenta su representante legal, José López Balado. “Entendemos que, con este parón, el catalogo de la Xunta está vigente y que el Ayuntamiento debería manifestarse en ese sentido, para que todos podamos tener una seguridad jurídica”, añade.

El año 2026 ha comenzado sin ningún precinto o sanción por superar el límite de decibelios, aunque el último anunciado por este diario, poco antes de Fin de Año en el Bow9, ya generó polémica.