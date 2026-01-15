Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Hace 25 años | Sir John Moore y el mariscal Soult volvieron a combatir en Elviña

A estas alturas de 1976, medio siglo atrás, el guitarrista coruñés Fernández Deza triunfaba en los conciertos de su gira americana

Eugenio Cobas
Eugenio Cobas
15/01/2026 00:05
Un grupo de fusileros, en Elviña, en plena demostración hace 25 años
Un grupo de fusileros, en Elviña, en plena demostración hace 25 años
GAGO
Los actos conmemorativos por el aniversario de la batalla de Elviña protagonizaron la fotografía de la primera página de El Ideal Gallego del 15 de enero de 2001. Hace 25 años también era noticia la preocupación general por las consecuencias de la crisis de las ‘vacas locas’. Era una jornada de huelga en los mataderos de toda España, salvo en los gallegos, para exigir medidas al Gobierno central. Hace 50 años, a estas alturas de 1976, el guitarrista coruñés Fernández Deza triunfaba en los conciertos de su gira americana. Cien años atrás, el 15 de enero de 1926, el periódico informaba sobre la próxima celebración de la junta general de la Asamblea local de Cruz Roja en las instalaciones del Palacio de Capitanía General.

Lunes, 15 de enero de 2001
Lunes, 15 de enero de 2001
ARCHIVO

Hace 25 años | Sir John Moore y el mariscal Soult volvieron a combatir en Elviña

Por quinto año consecutivo, la Asociación Histórico Cultural ‘The Royal Green Jackets’ celebró ayer, 14 de enero de 2001, la recreación de la célebre batalla de Elviña, en la que las tropas inglesas dirigidas por Sir John Moore repelieron el ataque del ejército francés, al mando del mariscal Soult. El acontecimiento, que se produjo en 1809, hace 192 años, fue rememorado con diversos actos, de entre los que destaca la dramatización del enfrentamiento, representada en la plaza de María Pita.

Mientras tanto, el asfalto que cubre las calles de la ciudad ha dado una muestra de aguante ante las adversidades a las que se ha tenido que enfrentar desde el pasado mes de noviembre de 2000. La lluvia, que no abandonó a los coruñeses más que en contadas ocasiones, ha puesto a prueba la resistencia de las vías, que en muchos casos han perdido este peculiar enfrentamiento con el agua. En las últimas semanas muchos conductores han sufrido las consecuencias de la lluvia.

Por otra parte, los mataderos gallegos serán los únicos que no secunden el paro convocado hoy a nivel nacional para exigir medidas al Gobierno contra la crisis de las ‘vacas locas’. Mientras, en Antas de Ulla, medio millar de vecinos protestaron contra la posible instalación en este municipio lucense de una planta incineradora de restos de vacas muertas.

Jueves, 15 de enero de 1976
Jueves, 15 de enero de 1976
ARCHIVO

Hace 50 años | Fernández Deza triunfa en América con su guitarra

Nuestro paisano y distinguido guitarrista coruñés Fernández Deza continúa triunfando en América, donde lleva ya muchos años actuando ante los primeros mandatarios de las naciones que visita, en los coliseos de la televisión. Recientemente actuó en Puerto Rico, en compañía de otro guitarrista portorriqueño y ambos interpretaron música clásica, flamenca y popular hispano-americana, recital que constituyó un señalado triunfo. De un lado el coruñés Fernández Deza, y del otro Federico A. Cordero, considerado como el mejor guitarrista del Caribe.

En cuanto a la actualidad social, el Real Club Náutico celebrará las bodas de oro fundacionales el próximo verano. Con tal motivo y para esas fechas, el Club está organizando una serie de actos náutico-deportivos, que constituirán un singular acontecimiento en la vida coruñesa.

Viernes, 15 de enero de 1926
Viernes, 15 de enero de 1926
ARCHIVO

Hace 100 años | Junta de la Cruz Roja en el Palacio de Capitanía

Con objeto de proveer algunos cargos de esta Asamblea local de la Cruz Roja, el señor delegado-presidente, don Ambrosio Feijóo, convoca a junta general para el próximo día 20 de enero de 1926, a las cinco de la tarde, en el Palacio de Capitanía General. Por otra parte, terminadas las obras realizadas en la dependencia del Hospital de Caridad destinada a consulta y curas gratuitas para enfermos pobres de la localidad, el alcalde Casás ha autorizado su apertura.

Además, el Dr. García de Alcolea celebró ayer, 14 de enero de 1926, en la capilla del Hospicio provincial la santa misa y dio la comunión a los acogidos en este establecimiento. A la una y media de la tarde de ayer se celebró en el Palacio de Capitanía General el banquete íntimo ofrecido por el excelentísimo señor Berenguer a nuestro ilustre Prelado.

