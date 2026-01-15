Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

¿Está permitida la utilización de huevos en la hostelería de A Coruña?

La normativa cambió por Real Decreto hace unos años y descarta algunas falsas creencias

Guillermo Parga
Guillermo Parga
15/01/2026 18:17
Una tortilla de patatas, en un concurso de A coruña
Una tortilla de patatas, en un concurso de A coruña
Carlota Blanco
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

Entre las creencias populares sobre los usos y las obligaciones de hostelería estuvo extendido, durante mucho tiempo, la de que las tortillas tienen que hacerse con huevina. Solamente con catar buena parte de las más sabrosas de A Coruña basta comprobar que no es así, y que en tal caso la ciudad perdería parte de su riqueza culinaria. Sin embargo, con el brote del IES Elviña esas dudas han vuelto a aflorar, debido a la más que posible infección bacteriana por la ingesta de huevos en mal estado.

Hospital Materno Infantil de A Coruña

Sanidade aumenta a 68 los contagios y tres los hospitalizados por el brote de salmonelosis en A Coruña

Más información

Aunque en este caso no hablamos de un establecimiento de hostelería al uso, sino de una cantina que da servicio durante el recreo del instituto, rigen los mismos códigos que para una cafetería tradicional. Y es ahí donde Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, aclara: “Para casos como las tortillas tienen que ser huevos frescos y grabados, pero con que haya uno en mal estado o una manipulación defectuosa empieza el problema”. Además, el hostelero rechaza comparar este caso con el festival que en 2025 generó una infección masiva en Oza-Cesuras. Entonces, se cambió la normativa para las foodtrucks y puestos ambulantes. “Llevábamos años pidiendo un control específico para ese tipo de situaciones, pero este caso es muy distinto. Puede tratarse de un accidente, y no de una mala praxis. Sanidade está muy encima de todo esto y hay un control riguroso. Todos los hosteleros manipulamos huevos a diario”, advierte.

El instituto IES Elviña, en el día de ayer

Al menos una menor hospitalizada en el Materno Infantil de A Coruña debido al brote de salmonelosis

Más información

Por otra parte, el Real Decreto 1021/2022 se refiere específicamente a la utilización de huevos frescos en las cocinas de bares y restaurantes “para su consumo inmediato”. Fue un paso al frente y una aclaración respecto a una ley, la de 1991, que dejaba muchos interrogantes entre los profesionales e interpretaciones erróneas entre los clientes. A fin de cuentas, un simple huevo puede causar estragos como en el IES Elviña.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Hospital Materno Infantil de A Coruña

Sanidade aumenta a 68 los contagios y tres los hospitalizados por el brote de salmonelosis en A Coruña
Guillermo Parga
Médicos del Chuac durante uno de sus parones

La tasa de pacientes ingresados comienza a aliviarse en A Coruña tras días con los hospitales tensionados
Jorge Riveiro
La tienda de Zara ya alberga actualmente una cafetería

La tienda más antigua de Zara cierra sus puertas a final de mes
Abel Peña
Pleno municipal en A Coruña, este jueves, 15 de enero de 2026

Vivienda, Alfonso Molina y el Mundial: A Coruña celebra un pleno con varios puntos clave sobre la mesa
Omar Bello