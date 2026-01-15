Mi cuenta

A Coruña

Encuentro estratégico entre el secretario de Estado de Industria y Galicia HUB Defensa en A Coruña

Redacción
15/01/2026 13:29
Encuentro del secretario Estado Industria y el presidente de Galicia HUB Defensa con socios
Encuentro del secretario de Estado de Industria y el presidente de Galicia HUB Defensa con socios
El Secretario de Estado de Industria del Ministerio de Industria Jordi García Brustenga mantuvo un encuentro institucional con el Galicia HUB Defensa en A Coruña, con la asistencia de socios clave del HUB, la Cámara de Comercio de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía de Arousa, y la participación del Delegado de Defensa de Galicia. 

El evento se celebró en el emblemático Work Café del Banco de Santander de A Coruña y refuerza el compromiso conjunto para fortalecer la cadena de suministro industrial y potenciar las políticas industriales e innovadoras en la industria de defensa desde el corredor norte.

Durante la reunión, se destacó el valor diferencial que aporta Galicia HUB Defensa como plataforma estratégica para la coordinación y el impulso del ecosistema industrial gallego en defensa, seguridad y emergencias. El HUB gallego de Defensa es reconocido por su capacidad para mapear el ecosistema industrial de Galicia, identificando capacidades críticas, actores clave y oportunidades para fortalecer la cadena de valor regional y fomentar la colaboración público-privada, creando sinergias e iniciativas que impulsan el ecosistema industrial nacional.

En el encuentro, el Secretario de Estado tuvo la oportunidad de conocer diversos desarrollos e innovaciones gallegas, desde la utilización de neutrones en la seguridad industrial, probados en Ucrania, plataformas terrestres 100% eléctricas 4x4 de alta movilidad a Centros Tecnológicos con desarrollos punteros en nanobiotecnología, Tecnología Cuántica o fabricación de vehículos aéreos no tripulados, aviones o sistemas de ciberdefensa y ciberseguridad, entre otros desarrollos duales y emergencias.

Tras la reunión, el Secretario de Estado de Industria visitó las instalaciones de Aeromedia, uno de los socios del HUB, donde pudo conocer de primera mano las capacidades tecnológicas y de innovación que aportan a la industria de defensa y aeroespacial., así como soluciones ya aplicadas en Seguridad y Emergencias.

Galicia HUB Defensa se ha consolidado como un Encuentro estratégico entre el Secretario de Estado de Industria y Galicia HUB Defensa en A Coruña, impulsando la colaboración entre actores clave para fortalecer la cadena de valor regional y nacional, fomentar la innovación tecnológica y la formación de talento especializado, contribuyendo así al desarrollo sostenible y la generación de empleo en el sector.

Este encuentro se suma a otras iniciativas y eventos organizados por Galicia HUB Defensa, como la Jornada Estratégica Industrial celebrada el pasado 2 de diciembre en la que se resaltó la necesidad de fortalecer la colaboración público-privada y de impulsar políticas industriales que garanticen la competitividad y la innovación en la industria de defensa.

También en el encuentro, estuvo presente el Director General de Secartys Jordi Aguasca que se desplazó desde Cataluña. Secartyses una organización con sede en Barcelona, motor real de innovación, transformación digital, internacionalización y sostenibilidad que reúne más de 500 empresas de alto valor tecnológico. Secartysy Galicia HUB Defensa colaboran desde los dos extremos del corredor industrial norte, fomentando e impulsando sinergias e iniciativas de ambas Comunidades.

Luis Martínez Gavilán, presidente de Galicia HUB Defensa, destacó que “estos encuentros son fundamentales para poner en valor el ecosistema industrial gallego y para consolidar alianzas estratégicas que impulsen la innovación, la soberanía tecnológica y el desarrollo sostenible del sector. La colaboración público-privada entre administraciones, empresas y asociaciones es clave para afrontar los retos actuales y futuros de la industria de defensa y desde Galicia seguiremos trabajando en colaborar para conseguir los objetivos de las políticas y estrategias industriales y de innovación de defensa y seguridad que refuercen la posición de España frente a los retos actuales y futuros”.

