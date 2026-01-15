Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Gobierno municipal plantea cambiar el nombre del Teatro Colón por el del actor Manuel Lourenzo

Omar Bello
Omar Bello
15/01/2026 14:17
Manuel Lourenzo 1997
Manuel Lourenzo, en una imagen de 1997 
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

El concejal de cultura de A Coruña, Gonzalo Castro, hizo una propuesta en el pleno municipal de este jueves para cambiar el nombre del Teatro Colón. El elegido es el actor gallego Manuel Lourenzo, que falleció hace unos meses en la ciudad.

Castro hizo esta propuesta después de que el concejal del BNG Francisco Jorquera recordase su idea de nombrar el teatro con el nombre de la actriz coruñesa María Casares, que ya ha sido propuesta para dar nombre a la nueva estación intermodal. 

Castro respondió diciendo que, de esta manera, tanto María Casares como Manuel Lourenzo recibirían su merecido reconocimiento y homenaje.

Inauguración de una muestra en la sala Salvador de Madariaga

Más allá de María Casares y Colón: otras personalidades que dan nombre a espacios de A Coruña

Más información
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Desperfectos en el colegio de Santa Cruz

Oleiros denuncia que la Xunta tiene "abandonado" el colegio de Santa Cruz
Redacción
El ideal gallego

La Xunta convoca 250 becas para que jóvenes retornen a Galicia para hacer un máster
EP
El ideal gallego

Condenados los gestores de Alu Ibérica por llevarla a la quiebra
EFE
Una mujer observa los productos de un supermercado

El IPC cerró 2025 en el 2,6% en Galicia, tres décimas menos que la media nacional
EP