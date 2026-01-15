El Gobierno municipal plantea cambiar el nombre del Teatro Colón por el del actor Manuel Lourenzo

Manuel Lourenzo, en una imagen de 1997

El concejal de cultura de A Coruña, Gonzalo Castro, hizo una propuesta en el pleno municipal de este jueves para cambiar el nombre del Teatro Colón. El elegido es el actor gallego Manuel Lourenzo, que falleció hace unos meses en la ciudad.

Castro hizo esta propuesta después de que el concejal del BNG Francisco Jorquera recordase su idea de nombrar el teatro con el nombre de la actriz coruñesa María Casares, que ya ha sido propuesta para dar nombre a la nueva estación intermodal.

Castro respondió diciendo que, de esta manera, tanto María Casares como Manuel Lourenzo recibirían su merecido reconocimiento y homenaje.