Detectan en A Coruña más basura fuera del contenedor con el nuevo modelo

Operarios de la empresa de recogida de basura retirando restos esparcidos en el cruce de la calle Juan Flórez con Marcial del Ad EC

A principios de noviembre, el Ayuntamiento presentó el quinto contenedor. Era una medida obligada por la normativa medioambiental y, de hecho, la Xunta ya había sancionado a la Administración local por ese motivo, así que, haciendo de tripas corazón, comenzó a instalar el recipiente negro de forma gradual. Con él vinieron otros cambios, como un trampilla en el de tapa amarilla. Se suponía que evitaría que introdujeran voluminosos en el interior, pero el resultado es que ahora la basura se deposita en la tapa.

“Es una chambonada, una chapuzada a nivel histórico”, critica un basurero veterano, con 25 años de servicio a sus espaldas, que insiste: “Para mí, desde el punto de vista del trabajador, no tiene ningún sentido”. Y tampoco desde el punto de vista del ciudadano, que no se siente más animado a promover el reciclaje.

“Han implantado el sistema de quinto contenedor aprisa y corriendo porque se acababa el año y, si no lo hacían, caía una sanción”, critica el basurero, que lleva años recorriendo las calles coruñesas para llevarse los desperdicios que generan los coruñeses y que percibe un cambio, pero a peor.

Contenedor rebosante en la calle Caballeros cedida

“¿Qué está haciendo el ciudadano? –reflexionan las mismas fuentes–. Baja con la bolsa de noche y descubre que no cabe por el agujero”. Como no hay forma de medir el tamaño de la bolsa antes de bajar a la calle, cabe la posibilidad de presionar para que entre, o simplemente dejarlo a un lado o encima de la tapa. Así se las encuentran muchos basureros.

El quinto contenedor llega a A Coruña para quedarse Más información

Desde el Ayuntamiento señalan que lo único que se está haciendo es cumplir con la normativa autonómica. “Hay que abrir la trampilla exactamente igual que se hace con el papel o el cartón”, replican las fuentes municipales.

Pero se ve que no todo el mundo está por la labor. “Para nosotros, los trabajadores, se trata de un mal menor. Nos complica la recogida, porque no es lo mismo coger el contenedor que tener que apañar la basura de la calle”, señalan. Pero para el ciudadano, no es agradable tener desperdicios acumulados en la calle. Tantos, de hecho, que algunos vecinos creen que se trata de una huelga encubierta.

CIFRAS 1.730 tapas negras instalaron los técnicos de Medio Ambiente en los contenedores coruñeses a finales de 2025 con el nuevo sistema. 100.000 euros fue la multa de la Consellería de Medio Ambiente al Ayuntamiento en febrero de 2025 por no tener listo el quinto contenedor.

El de restos

Por otro lado, algunos usuarios se quejan de que no hay suficientes contenedores de tapa negra, los que se denominan sección restos. Es decir, aquellos que contienen las colillas, los pañales, los guantes de plástico y otros objetos desechables, utensilios como escobas o espátulas, por ejemplo y, sobre todo, los restos que se recogen cuando se pasa la escoba por casa.

No es una bolsa que se llene todos los días pero, cuando hay que bajarla, no todo el mundo tiene un contenedor de tapa negra a la vista del portal. La Concejalía de Medio Ambiente ya había anunciado que no habría tantos de estos contenedores como de tapa amarilla (envases) o marrón (orgánicos), precisamente porque no hace falta, pero lo razonable choca con la ley del mínimo esfuerzo que practican tantos coruñeses. “Sobre todo, si se trata de un abuelo de 70 años al que le cuesta ir con la bolsa por la calle. Acaban echando toda la basura en el contenedor más próximo”, comentan los basureros.

Concienciación

El Ayuntamiento trata de fomentar el uso responsable mediante campañas de concienciación. A finales de año, se lanzó ‘Mais e mellor’, en la que se aprovechaba una época tan álgida para la generación de desperdicios como es la Navidad para repartir juegos y folletos explicativos.

Implantar el quinto contenedor en A Coruña exigirá reorganizar toda la recogida de basura Más información

El sistema actual es el mayoritario en España y se financia con el pago por envases devueltos a Ecoembes, la empresa que agrupa a las empresas más importantes del sector. Según sus propios datos, en cada contenedor hay entre un 20% y un 35% de impropios (basura mezclada, que no tendría que estar allí), que Ecoembes penaliza. Y eso es lo que probablemente se encuentra en los contenedores coruñeses.