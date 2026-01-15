Denuncias, suspensión de las clases e indignación: las posturas de las familias del brote de A Coruña

El IES Elviña, origen del brote de salmonela Quintana

Detrás de las al menos 68 historias de confusión, viajes al hospital y reclamación de información están otras tantas familias que llevan una semana sin saber muy bien qué hacer, a quién reclamar o con quién enfadarse. Y las reacciones y sensaciones son prácticamente tan diversas como casos notifica la consellería de Sanidade. Sin embargo, buena parte de las críticas se dirigen a la comunicación del IES Elviña y la gestión de los últimos días.

Así, una pregunta muy extendida entre las familias es por qué no se han suspendido las clases, o al menos reducido el ritmo de las mismas. “Se sigue dando materia, fechando exámenes y haciendo como si no hubiera pasado nada”, lamenta la madre de una de las primeras niñas en dar positivo en salmonela. Hay que recordar que, solamente con los datos facilitados hasta el momento, al menos el 10 por ciento de los matriculados en el centro han sido víctimas del brote. “O alumnado non afectado debe continuar asistindo con normalidade, sen que consten restriccións a ningunha das actividades nin recursos do centro”, insistía una comunicación oficial.

Precisamente eso, falta de comunicación empática, es lo que echó de menos otra madre que pedía un poco de cariño hacia su hija. “No veo empatía ni preocupación”, lamentaba en un escrito en el que recogía el sentir de otro grupo de familiares. No obstante, solamente unos minutos después el centro aseguraba: “El volumen de afectados hace que no hayamos podido hablar con todos telefónicamente”. La respuesta fue bienvenida y aceptada.

Finalmente, otro grupo de padres ya ha empezado a contactar con asesorías jurídicas y recabado información para realizar una denuncia común. Contra quién y cómo es algo que falta todavía por esclarecer.