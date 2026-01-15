Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Denuncias, suspensión de las clases e indignación: las posturas de las familias del brote de A Coruña

Algunos han consultado ya a las asesorías jurídicas para hacer un frente común

Guillermo Parga
Guillermo Parga
15/01/2026 19:23
El IES Elviña, origen del brote de salmonela
El IES Elviña, origen del brote de salmonela
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

Detrás de las al menos 68 historias de confusión, viajes al hospital y reclamación de información están otras tantas familias que llevan una semana sin saber muy bien qué hacer, a quién reclamar o con quién enfadarse. Y las reacciones y sensaciones son prácticamente tan diversas como casos notifica la consellería de Sanidade. Sin embargo, buena parte de las críticas se dirigen a la comunicación del IES Elviña y la gestión de los últimos días.

Una tortilla de patatas, en un concurso de A coruña

¿Está permitida la utilización de huevos en la hostelería de A Coruña?

Más información

Así, una pregunta muy extendida entre las familias es por qué no se han suspendido las clases, o al menos reducido el ritmo de las mismas. “Se sigue dando materia, fechando exámenes y haciendo como si no hubiera pasado nada”, lamenta la madre de una de las primeras niñas en dar positivo en salmonela. Hay que recordar que, solamente con los datos facilitados hasta el momento, al menos el 10 por ciento de los matriculados en el centro han sido víctimas del brote. “O alumnado non afectado debe continuar asistindo con normalidade, sen que consten restriccións a ningunha das actividades nin recursos do centro”, insistía una comunicación oficial.

Hospital Materno Infantil de A Coruña

Sanidade aumenta a 68 los contagios y tres los hospitalizados por el brote de salmonelosis en A Coruña

Más información

Precisamente eso, falta de comunicación empática, es lo que echó de menos otra madre que pedía un poco de cariño hacia su hija. “No veo empatía ni preocupación”, lamentaba en un escrito en el que recogía el sentir de otro grupo de familiares. No obstante, solamente unos minutos después el centro aseguraba: “El volumen de afectados hace que no hayamos podido hablar con todos telefónicamente”. La respuesta fue bienvenida y aceptada.

Instituto de Elviña

La Xunta estudia un brote vírico en un instituto de A Coruña

Más información

Finalmente, otro grupo de padres ya ha empezado a contactar con asesorías jurídicas y recabado información para realizar una denuncia común. Contra quién y cómo es algo que falta todavía por esclarecer.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El restaurante Tamarindo, este jueves después del hurto

Roban en un restaurante mexicano de A Coruña mientras grababan un vídeo para redes sociales
Guillermo Parga
Una tortilla de patatas, en un concurso de A coruña

¿Está permitida la utilización de huevos en la hostelería de A Coruña?
Guillermo Parga
Hospital Materno Infantil de A Coruña

Sanidade aumenta a 68 los contagios y tres los hospitalizados por el brote de salmonelosis en A Coruña
Guillermo Parga
Médicos del Chuac durante uno de sus parones

La tasa de pacientes ingresados comienza a aliviarse en A Coruña tras días con los hospitales tensionados
Jorge Riveiro