Copas a 3 euros y tarifa plana: así son las rebajas en las discotecas de A Coruña

Momento de una de las fiestas de la sala Pelícano Pedro Puig

En el tira y aloja para el bolsillo que suponen la cuesta de enero y la tentación de las rebajas se ha colado un nuevo actor: el ocio nocturno. Si bien la hostelería tradicional asume que hasta carnavales es una batalla perdida (muchos apuestan por cerrar y dar vacaciones a sus empleados), las grandes discotecas se resisten a darse por vencidas y se han lanzado a una campaña de precios nunca vista. Estos días es posible tomarse una copa por 3 euros o, directamente, incluir todo lo que se quiera en el precio de la entrada. No es 1999. Se trata de adaptarse a los bolsillos y los cada vez más grandes agujeros.

Por ejemplo, la sala Pelícano tiene esta semana un reclamo para cada tipo de público y segmento de edad. Los primeros en beneficiarse fueron ayer los universitarios que se veían con fuerzas para compaginar el hincar codos con hincar el codo: descuentos en consumiciones de hasta el 50 por ciento antes de las 1.30 horas y acceso a la sala por 12 euros con cuatro copas, 8 euros con dos y 5 con una). De cara a esta noche, además, será posible entrar a Perreoland por solamente un euro, o disfrutar dos dos consumiciones y acceso por 12 euros. Finalmente, los que fueron a la EGB y se habían acostumbrado al tardeo podrán tener una sesión de sábado noche en el plan The 30+ Party por 12 euros y una consumición de cortesía.

Por su parte, The Clab ha puesto toda la carne en el asador los sábados, a la espera del opening del próximo jueves en la vuelta de los universitarios. La antigua discoteca Chaston apuesta por la tarifa plana, un modelo que se ha demostrado exitoso sea cual sea el día de la semana. “Nosotros no rebajamos, mantenemos la tarifa plana todo el año; es la fórmula del futuro, porque la renta no llega a final de mes. Antiguamente se salía de martes a domingo, pero ahora es impensable”, dice su director de operaciones, Emilio Ron. “No es sinónimo de borrachera, sino dar la opción de tomar o no tomar copas”, añade.

Los nuevos viernes

La gerencia de The Clab se encuentra trabajando en una nueva fórmula para los viernes, que se ajuste a lo que consideran hábitos de consumo de nuevo cuño. Por eso, y hasta el anuncio del plan para 2026, permanecerá cerrado y dará descanso a sus trabajadores entre los universitarios y los sénior. “El mercado ha cambiado y hay que adaptarse”, apunta Ron. “Para lo que nos han servido los últimos seis meses es para tantear los hábitos y buscar un nuevo enfoque”, agrega

El empresario apunta al tardeo y a una reinversión en el segmento del ocio como claves que definen la noche de A Coruña a día de hoy. Y es en eso, en captar las necesidades, en lo que se encuentra trabajando. De todos modos, nunca ha sido tan barato en el siglo XXI salir de fiesta en A Coruña, y hacerlo en salas de referencia en el norte de España