El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Cazan a un vecino de A Coruña circulando a 185 kilómetros por hora por la autopista

Conducía una furgoneta, que tiene establecido el límite de velocidad en 90 km/h en este tipo de vías

Redacción
15/01/2026 10:03
Dos guardias civiles realizan mediciones en un radar móvil
Dos guardias civiles realizan mediciones en un radar móvil
Cedida
Efectivos del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Galicia, a través del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), han procedido a la investigación de un conductor tras ser detectado circulando a una velocidad de 185 km/h en la autopista AP-9, a su paso por la provincia de A Coruña, en concreto a la altura de Abegondo.

La infracción fue captada durante la madrugada del pasado 21 de noviembre de 2025. Agentes del Destacamento de Tráfico de A Coruña, que se encontraban realizando un control de velocidad mediante radar láser, detectaron una furgoneta que circulaba a una velocidad que duplicaba el límite legal establecido para este tipo de vehículos, fijado en 90 km/h en autopistas y autovías. 

Dadas las adversas condiciones meteorológicas y la escasa visibilidad en el momento del avistamiento, los agentes priorizaron la seguridad vial y optaron por no iniciar una persecución a alta velocidad, derivando las actuaciones posteriores al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT).

Interceptado en Lugo un motorista que iba a 160 kilómetros por hora en un tramo limitado a 70

Más información

Tras esta, los agentes del GIAT lograron la plena identificación del conductor, un varón residente en A Coruña. Se le han instruido diligencias en calidad de investigado como presunto autor de un delito contra la Seguridad Vial.

El Reglamento General de Circulación estipula que, mientras turismos y motocicletas pueden alcanzar los 120 km/h en vías de alta capacidad, los vehículos de carga como furgonetas tienen limitada su velocidad a 90km/h en este tipo de vías y en 80 Km/h en carreteras convencionales.

De acuerdo con el artículo 379 del Código Penal, superar en más de 80km/h el límite permitido en vías interurbanas puede acarrear penas de prisión de 3 a 6 meses, multas de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad (de 31 a 90 días) o privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de entre 1 y 4 años. 

