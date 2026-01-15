Mi cuenta

A Coruña

A Coruña tendrá este mes una reunión clave para ser sede mundialista: "Esperamos que haya acuerdo con el Deportivo"

Omar Bello
Omar Bello
15/01/2026 14:41
Estadio de Riazor
El concejal socialista José Manuel Lage Tuñas anunció en el pleno municipal de este jueves que el próximo viernes 30 de enero tendrá lugar la constitución y primera de las reuniones de la Comisión de seguimiento de la candidatura coruñesa para ser sede del Mundial 2030.

Lo hizo a una pregunta del portavoz municipal del PP Miguel Lorenzo, que fue claro: "Nos tememos lo peor", aseguró ante la falta de conversaciones y acuerdo con el Deportivo, inquilino del estadio. "Espero que vengan preparados a la reunión. A Coruña es la única ciudad que es sede que aún no está en obras, y las partidas presupuestarias desaparecieron", añadió. "Es la hora de la valentía y de contar la verdad", zanjó.

Lage Tuñas respondió que espera que haya "un acuerdo con el Deportivo", ya que eso sería lo "deseable".  Apeló a que todas las partes implicadas sean conscientes de la importancia de que A Coruña sea sede mundialista, por lo que dijo que desde el Ayuntamiento mostrarán una actitud constructiva.

El estadio de Riazor

El PP reclama una reunión de la comisión de seguimiento de la sede del Mundial 2030

