A Coruña

A Coruña se da tiempo para repensar el proyecto urbanístico de As Percebeiras: "No es un perder un año, es ganarlo para mejorar"

Omar Bello
Omar Bello
15/01/2026 11:26
Zona de As Percebeiras
El pleno municipal de A Coruña de este jueves sirvió para poner de relieve la problemática del acceso a la vivienda en la urbe. El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz, explicó lo que supone para la ciudad la suspensión cautelar para parcelar terrenos y edificar en el ámbito del Plan Especial de Labañou, que era una de las propuestas del orden del día. "No estamos a favor de no construir en As Perceberias. Es necesario por la demanda que hay de vivienda en la ciudad. La ciudad crece y queremos que la gente pueda acceder a una vivienda digna. Nos damos un año más para pensar en como hacerlo. No es perder un año, es ganarlo para mejorar", expuso. 

Avia Veira, del BNG, fue tajante en su respuesta: "É un espazo estratéxico para a cidade. A suspensión de licencias é necesaria para facer as cousas ben". "As persoas con menos recursos teñen que ter acceso a unha vivenda. Xa estamos partindo de que hai pisos por 300.000 persoas cunha única habitación, e non pode ser. Labañou merece un plan á medida da cidade que queremos", afirmó, y anunció su voto a favor de la suspensión cautelar. 

Miguel Lorenzo (PP) puso en duda que el Gobierno Municipal estuviese a favor de construir en As Percebeiras. "Los vecinos llevan ya 23 años esperando una solución", afirmó. "Hay que construir vivienda pública, pero es importante que haya también inversores privados porque no hay oferta y sí mucha demanda", añadió. "¿Por que en As Xubias y en O Castrillón sí y en otros sitios no?", se preguntó Lorenzo. "Busquen soluciones reales, no hagan demagogia. Así nos va", remató.

Tras las intervenciones de los grupos, llegó el momento de la votación. La suspensión cautelar fue aprobada en el pleno municipal, con el voto en contra de los populares. 

