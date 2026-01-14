Mi cuenta

A Coruña

Al menos una menor hospitalizada en el Materno Infantil de A Coruña debido al brote de salmonelosis

Los primeros casos fueron confirmados tras los resultados de la analítica practicada el pasado lunes

Guillermo Parga
14/01/2026 17:06
El instituto IES Elviña, en el día de ayer
Quintana
Los resultados de las analíticas realizadas a los contagiados por el brote del IES Elviña han ido confirmando, tal y como adelantó El Ideal Gallego, que se trata de casos de salmonelosis. Es posible que por ahí pase la explicación a leve o nula mejoraría experimentada por buena parte de los afectados desde el pasado viernes.

Instituto de Elviña

Confirmados los primeros casos de salmonelosis en un instituto de A Coruña

De hecho, en las últimas horas han sido al menos dos los menores que han sido ingresados en el hospital Materno Infantil, víctimas de la sintomatología descrita por la consellería de Sanidade: vómitos, diarrea y fiebre. De hecho, tal y como relataba una madre a este diario, “un plátano y un yogur” han sido los únicos alimentos ingeridos desde el pasado fin de semana, con la necesidad de suero para evitar la deshidratación. Hasta ahora, algunas versiones calificaban el hecho como “un brote de gastroenteritis”. A media tarde de este miércoles solamente quedaba un menor ingresado, según fuentes de la consellería, aunque otras consultadas por El Ideal elevan a cuatro, cinco o seis el número de niños.

Instituto de Elviña

Unos 50 alumnos, afectados por un virus en un instituto de A Coruña

Finalmente, la Xunta de Galicia confirma la teoría de la ingesta de tortilla como causa más que posible.

