Recomiendan reposo absoluto hasta la próxima semana a los menores afectados por un virus en A Coruña

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Sanidade, sigue investigando el origen del brote vírico en el instituto de Elviña, calificado como de gastroenteritis debido a los síntomas y las dolencias del medio centenar de afectados.

De momento, el Gobierno autonómico no tiene constancia del aumento en el número de casos, ni tampoco de complicaciones mayores en el pronóstico de los mismos.

La estimación de las autoridades sanitarias es que el proceso para esclarecer por completo la situación se extienda “varios días”, tanto por una cuestión de protocolos como de cuestiones técnicas.

De momento, se mantienen varias certezas: que el alimento causante del virus fue ingerido entre los días 8 y 9 a la hora del recreo, que ningún infectado está actualmente hospitalizado y que la cantina del centro permanece cerrada desde el lunes, el día en el que fue comunicada la situación a la Xunta.

Además, según los testimonios recogidos por este diario, todos los alumnos contagiados dicen haber probado un bocadillo de tortilla en las fechas señaladas, no así los contagios que ellos mismos pudieron producir a posteriori fuera del centro.

Por otra parte, en lo que respecta a las familias, la sensación es todavía de incertidumbre. Algunos de los infectados han experimentado una leve mejoría, pero muchos permanecen encamados en sus casas y con una fuerte sensación de malestar, incluidos los ya conocidos síntomas de diarrea, vómitos y fiebre.

Una madre, por ejemplo, asegura que su hija solamente ha ingerido “un yogur y un plátano” desde en pasado viernes. Además, la recomendación es que ese reposo domiciliario absoluto se mantenga, al menos, hasta comienzos de la semana que viene.