¿Qué es el Santo Agujero? A Coruña se despierta con un misterio por resolver

Carteles publicados en A Coruña, en la tarde de este miércoles Germán Barreiros

"¿Seré tonto del culo y no lo sé?". Esta es la pregunta que nos lanzan a los coruñeses Santo Agujero, un ente que, a día de hoy, desconocemos qué es, pero que ya está cubriendo las calles de la ciudad con pancartas y que, además de cuestionarnos nuestra inteligencia, nos surge la duda: "¿qué es esto?".

Hace seis días nacía una cuenta de Instagram llamada @santoagujero en la que aseguraban que el su agujero es el favorito pero no sabemos de cuál habla. Tampoco sabemos qué ofrece este Santo Agujero, pero las calles hablan, especulan y se detienen ante una campaña publicitaria de lo más original.

"Pronto lo sabrás", confirmaban a través de redes sociales con un vídeo donde mostraban cómo empapelaban la ciudad con motivos de su marca. Lo cierto es que en la ciudad de moda, podía tratarse de cualquier cosa: una nueva cafetería, un restaurante, una tienda de ropa... en la ciudad de cristal no existen los límites para los nuevos negocios.