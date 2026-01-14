Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

¿Qué es el Santo Agujero? A Coruña se despierta con un misterio por resolver

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
14/01/2026 18:50
Carteles publicados en A Coruña, en la tarde de este miércoles
Carteles publicados en A Coruña, en la tarde de este miércoles
Germán Barreiros
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

"¿Seré tonto del culo y no lo sé?". Esta es la pregunta que nos lanzan a los coruñeses Santo Agujero, un ente que, a día de hoy, desconocemos qué es, pero que ya está cubriendo las calles de la ciudad con pancartas y que, además de cuestionarnos nuestra inteligencia, nos surge la duda: "¿qué es esto?".

Hace seis días nacía una cuenta de Instagram llamada @santoagujero en la que aseguraban que el su agujero es el favorito pero no sabemos de cuál habla. Tampoco sabemos qué ofrece este Santo Agujero, pero las calles hablan, especulan y se detienen ante una campaña publicitaria de lo más original.

"Pronto lo sabrás", confirmaban a través de redes sociales con un vídeo donde mostraban cómo empapelaban la ciudad con motivos de su marca. Lo cierto es que en la ciudad de moda, podía tratarse de cualquier cosa: una nueva cafetería, un restaurante, una tienda de ropa... en la ciudad de cristal no existen los límites para los nuevos negocios. 

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Diana Piñeiro, en el centro, durante un pleno municipal

Cambre se compromete a recuperar pronto las actividades culturales
Ana Herrero
Lecornu afontó este miércoles una moción de censura

Lecornu supera la moción de censura presentada por la izquierda en Francia
Agencias
El presidente de EEUU, Donald Trump, durante un encuentro este domingoen la Casa Blanca

Trump suspende la emisión de visados para 75 países, incluidos Brasil, Colombia y Rusia
EFE
Vehículos acumulados por la dana en una calle de la localidad valenciana de Alfafar

El secretario de Presidencia avisó a Mazón a las 19.25 horas: "Va a haber un huevo de afectados"
EFE