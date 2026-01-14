Mi cuenta

A Coruña

La Sagrada Familia gana otro supermercado: abre el primer Claudio del año

El nuevo establecimiento se localiza en Nuestra Señora de Fátima

Redacción
14/01/2026 12:01
Apertura de Claudio en la Sagrada Familia
Apertura de Claudio en la Sagrada Familia
Cedida
El barrio de la Sagrada Familia gana un nuevo supermercado. Gadisa Retail empieza el año con un nuevo punto de venta franquiciado Claudio, el séptimo de esta línea de negocio en la ciudad. Es, también, el tercero que abre en menos de dos meses. El nuevo establecimiento se encuentra en el número 35 de la calle Nuestra Señora de Fátima.

Con 350 metros cuadrados de sala de ventas, la tienda ofrece 3.000 referencias de alimentación, droguería e higiene, incluyendo secciones de frutería, carnicería, charcutería y lácteos. Además, cuenta con un amplio horario de apertura. 

La tienda genera tres puestos de trabajo. El delegado de área de Gadisa Retail en A Coruña, Baltasar López; Miguel Freire, director de ventas de franquicia, David Calvo, supervisor del establecimiento, y Jaime Torrón, del equipo de montajes, acompañaron este miércoles al propietario del punto de venta, Muhammad Qazzafi, durante la jornada de apertura.

