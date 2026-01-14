Mi cuenta

La Guardia Civil halla un arsenal en un registro en Palavea: cinco pistolas y un subfusil

Forma parte de la operación Lezna que ha desarticulado un clan de narcotraficantes

Abel Peña
Abel Peña
14/01/2026 10:20
Un momento de la operación desarrollada en Palavea
Un momento de la operación desarrollada en Palavea
Cedida
Como parte de la operación Lezna que ha acabado con un clan de traficantes de droga que operaban entre A Coruña y Ferrol, la Guardia Civil irrumpió en un domicilio de Palavea este lunes. Allí descubrió todo un arsenal: cinco pistola y un subfusil, según revelan fuentes cercanas a la investigación. 

Un momento de la operación desarrollada en Palavea
Un momento de la operación desarrollada en Palavea
Cedida

El domicilio se encontraba detrás de Alcampo. Según las mismas fuentes, el hombre al que encontraron en posesión de ese armamento no pertenecía al clan, sino que le compraba droga. Es decir, que sería un traficante a pequeña escala, uno más da los que surtía esta organización.

Objetos incautados en una operación en Palavea

Aunque es habitual que se incauten toda clase de objetos en este tipo de intervenciones, la mayor parte suelen ser armas simuladas. Hay que señalar que los traficantes sufren a veces agresiones de clientes o incluso de otros traficantes que tratan de robarles la mercancía, lo que se conoce como vuelco. 

Un momento de la operación desarrollada en Palavea
Armas requisadas en Palavea
Cedida
Imagen de archivo del juzgado de Betanzos, que dirige la investigación

Detenidos en A Coruña y Oza dos Ríos en una operación contra el tráfico de drogas

