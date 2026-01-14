La Guardia Civil halla un arsenal en un registro en Palavea: cinco pistolas y un subfusil

Un momento de la operación desarrollada en Palavea Cedida

Como parte de la operación Lezna que ha acabado con un clan de traficantes de droga que operaban entre A Coruña y Ferrol, la Guardia Civil irrumpió en un domicilio de Palavea este lunes. Allí descubrió todo un arsenal: cinco pistola y un subfusil, según revelan fuentes cercanas a la investigación.

El domicilio se encontraba detrás de Alcampo. Según las mismas fuentes, el hombre al que encontraron en posesión de ese armamento no pertenecía al clan, sino que le compraba droga. Es decir, que sería un traficante a pequeña escala, uno más da los que surtía esta organización.

Aunque es habitual que se incauten toda clase de objetos en este tipo de intervenciones, la mayor parte suelen ser armas simuladas. Hay que señalar que los traficantes sufren a veces agresiones de clientes o incluso de otros traficantes que tratan de robarles la mercancía, lo que se conoce como vuelco.

