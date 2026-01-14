Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Inés Rey recibe al nuevo director de la AESIA, Alberto Gago

La alcaldesa le ofreció el apoyo y la colaboración institucional del Ayuntamiento al representante de la agencia estatal

Redacción
14/01/2026 15:46
Inés Rey y Alberto Gago en su visita al Ayuntamiento
Inés Rey y Alberto Gago en su visita al Ayuntamiento
Andy Pérez
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, mantuvo este miércoles una reunión institucional con Alberto Gago Fernández, nuevo director de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), con sede en la ciudad.

Durante el encuentro, Rey puso en valor el trabajo que está desarrollando la AESIA y le ofreció a su nuevo director toda la cooperación del Ayuntamiento, con el deseo de una fructífera andadura al frente de la agencia.

Durante la reunión, Inés Rey expresó el apoyo del Gobierno municipal a la labor de la AESIA y puso en valor su implantación en A Coruña. “La presencia de esta Agencia reafirma el posicionamiento de la ciudad como referente en el ámbito de la innovación tecnológica con garantías democráticas y supervisión pública”, señaló la regidora, quien también destacó la voluntad del Ayuntamiento de seguir colaborando activamente para facilitar su desarrollo.

Rey recordó también que este año el Ayuntamiento afrontará la rehabilitación del edificio de la Terraza, que será la sede definitiva de la agencia en A Coruña.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante un encuentro este domingoen la Casa Blanca

Trump suspende la emisión de visados para 75 países, incluidos Brasil, Colombia y Rusia
EFE
Vehículos acumulados por la dana en una calle de la localidad valenciana de Alfafar

El secretario de Presidencia avisó a Mazón a las 19.25 horas: "Va a haber un huevo de afectados"
EFE
El ideal gallego

Detenida al ser sorprendida en un control con cien gramos de hachís en el sujetador
EFE
El ideal gallego

La reserva de los embalses gallegos se sitúa por encima del 60%
EP