Inés Rey recibe al nuevo director de la AESIA, Alberto Gago

Inés Rey y Alberto Gago en su visita al Ayuntamiento Andy Pérez

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, mantuvo este miércoles una reunión institucional con Alberto Gago Fernández, nuevo director de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), con sede en la ciudad.

Durante el encuentro, Rey puso en valor el trabajo que está desarrollando la AESIA y le ofreció a su nuevo director toda la cooperación del Ayuntamiento, con el deseo de una fructífera andadura al frente de la agencia.

Durante la reunión, Inés Rey expresó el apoyo del Gobierno municipal a la labor de la AESIA y puso en valor su implantación en A Coruña. “La presencia de esta Agencia reafirma el posicionamiento de la ciudad como referente en el ámbito de la innovación tecnológica con garantías democráticas y supervisión pública”, señaló la regidora, quien también destacó la voluntad del Ayuntamiento de seguir colaborando activamente para facilitar su desarrollo.

Rey recordó también que este año el Ayuntamiento afrontará la rehabilitación del edificio de la Terraza, que será la sede definitiva de la agencia en A Coruña.