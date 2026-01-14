El punto limpio de Los Rosales, en una imagen reciente PATRICIA G. FRAGA

El inicio de los trabajos de construcción del punto limpio de Los Rosales fue uno de los asuntos destacados por El Ideal Gallego en su edición del 14 de enero de 2001, el día después del triunfo del Deportivo en Riazor frente al Valencia (2-0) gracias a los goles de Pandiani y Makaay. Hace 50 años, a estas alturas de 1976, el periódico informaba sobre los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria semanal de la Comisión Municipal Permanente. Por ejemplo, la apertura de un expediente para sancionar a los promotores de un edificio de A Zapateira iniciado sin licencia. Hace 75 años, en 1951, el tabaco se encarecía entre un diez y un veinte por ciento. Hace cien años, en 1926, se celebraba un homenaje a Sor Gumersinda Escós de las Heras.

Hace 25 años | Comienzan las obras del punto verde de Los Rosales

Las excavadoras evidencian el inicio de las obras del punto verde de la zona de Los Rosales. Cuatro meses después de que el Gobierno municipal aprobase, en el pleno del 19 de septiembre de 2000, la construcción de estas áreas para reciclar chatarra, neumáticos, aerosoles, fluorescentes o pilas, comienzan a tomar forma. Para esta iniciativa, que incluye otro punto en Eirís, el Ayuntamiento invertirá más de 100 millones de pesetas en equipamiento y generará un coste anual para mantenimiento de más de seis millones. El nacimiento de los puntos verdes en este inicio de 2001 sirve como complemento al Plan de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.

Por otra parte, el Deportivo se sacudió la losa que pesaba sobre él venciendo a un Valencia que acudía a Riazor como líder. Los de Irureta dominaron sin fruto hasta los últimos instantes del partido. Pandiani y Makaay marcaron los goles blanquiazules en la recta final.

Hace 50 años | Sanción a un edificio de La Zapateira sin licencia

Celebró sesión ordinaria semanal la Comisión Municipal Permanente, adoptándose entre otros los siguientes acuerdos:

Aprobar relación de las cantidades recaudadas en los mercados municipales, durante el pasado mes de diciembre de 1975, por el concepto de venta ambulante, por un total importe de 128.574 pesetas.

Conceder licencia para la construcción de dos edificios con destino a vivienda unifamiliar, uno en La Zapateira-Elviña, y otro en La Moura, disponiéndose la incoación de expediente de imposición de sanción, en cuanto al primero de ellos, por haberse iniciado las obras sin licencia.

Conceder también autorización para la realización de obras de ampliación en un inmueble sito en la carretera del Pasaje-Las Jubias y en dos pisos de la casa número 268 de la Avenida de Finisterre.

Hace 75 años | El tabaco sube entre un diez y un veinte por ciento

Las labores nacionales de tabaco aumentan sus precios a partir del día 15 del actual mes de enero de 1951. El aumento viene a significar, aproximadamente, alrededor de un diez por ciento en algunas labores y en otras un veinte por ciento. Así, por ejemplo, los cigarros farias, que hasta ahora costaban una peseta sesenta y cinco céntimos unidad, valdrán desde el lunes a 1,80, y los paquetes de picadura con peso de 125 gramos que costaban 5,50, valdrán 8 pesetas. Los de cincuenta gramos de 2,60 se elevan a 3,20, y los de 25 gramos, de 1,30 a 1,60.

Por otra parte, aparece una labor nueva: la cajetilla de cigarrillos denominada “Diana”, que se va a vender a 1,75. No están comprendidos en el aumento de precio ni los paquetes “Rubi”, ni los “Ideales”, conocidos vulgarmente por “caldo de gallina”.

Hace 100 años | Homenaje a Gumersinda Escós en el Hospicio

Ayer, 13 de enero de 1926, a las diez y media, se celebró en la capilla del Hospicio la solemne función religiosa con que habían de inaugurarse los diversos actos preparados en honor de la ilustre Sor Gumersinda Escós de las Heras. Ofició el R. P. Beade, ayudado por los presbíteros señores Maseda y Barrero, actuando como maestro de ceremonias el que lo es de la catedral de Santiago, señor Villasante. Como presbíteros asistentes figuraban el capellán señor Ramos, el párroco de Santa Lucía y los presbíteros señores Gallego, Álvarez y Fariña Amil.

Numeroso y distinguido público ocupaba totalmente el templo. La orquesta y el coro ejecutaron con gran perfección la misa Pontificial de Perossi. Después del Santo Sacrificio y previos los salmos de ritual, se dio por el señor Arzobispo la bendición a los fieles.