Estas son las fechas elegidas para celebrar la PAU 2026 en Galicia

La convocatoria ordinaria de la Proba de Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade (PAU) 2026 en Galicia se celebrará los días martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de junio, según la información publicada por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG).

En la primera jornada, que comenzará a las 9:00 horas con la presentación del alumnado, se celebrará la primera de las pruebas, la de Lengua Castellana y Literatura II, que se prolongará desde las 10:00 horas hasta las 11:30 horas.

Tras el descanso, de 12:00 a 13:30 horas tendrán lugar las pruebas de Historia de España o Historia de la Filosofía.

Ese mismo día, en la tarde, a partir de las 16:00 horas, comenzarán los exámenes de materias como Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Movimientos Culturales y Artísticos, hasta las 17:30 horas.

Después de otro descanso, a las 18:00 horas se celebrarán las pruebas de Dibujo Técnico II, las segundas lenguas extranjeras (Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Portugués) e Historia de la Música y de la Danza, hasta las 19:30 horas.

El día siguiente, el miércoles 3 de junio, comenzará con los exámenes de Primera Lengua Extranjera, que se celebrará de 9:30 a 11:00 horas.

Tras el descanso, de 11:30 a 13:00 horas, se realizarán las pruebas de Biología, Tecnología e Ingeniería II, Historia del Arte y Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II.

Durante la tarde, de 16:00 a 17:30 horas, será el turno de Física, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Griego, Fundamentos Artísticos y Coro y Técnica Vocal II; mientras que de 18:00 a 19:30 horas los alumnos se enfrentarán a las pruebas de Química, Geografía, Diseño y Literatura Dramática.

La PAU finalizará el jueves 4 de junio en horario matinal, con la prueba de 9:30 a 11:00 horas de Lingua Galega y Literatura I; y tras el descanso, las de Matemáticas II, Latín II, Artes Escénicas, Dibujo Artístico II, Análisis Musical II y Ciencias Generales, de 11:30 a 13:00 horas.