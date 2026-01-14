Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El PSdeG reclamará un “transporte digno” entre A Coruña y Ferrol

Redacción
14/01/2026 00:49
Aitor Bouza
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

El PSdeG reclamará en el Parlamento de Galicia “condiciones dignas” para la línea de autobús entre A Coruña y Ferrol tras denunciar el parlamentario Aitor Bouza que “en los últimos días, usuarios y usuarias” del transporte público por carretera “quedaron tirados en las propias estaciones”.

“Desde el Partido Socialista no vamos a quedar callados ante esta situación que se produce, que por desgracia no es la primera vez que ocurre”, señaló el diputado, que avanzó que registrarán “de forma inmediata iniciativas en el Parlamento gallego para exigirle a la Xunta que ponga medidas encima de la mesa”.

Bouza apuntó que esto no solo se produce en las propias ciudades de A Coruña y Ferrol, sino también en las paradas intermedias. “Cuando llega el bus al lugar donde está la parada, al estar lleno, no puede subir nadie, o directamente en otros casos ya ni pasa el propio bus, porque va de forma directa al estar absolutamente lleno”, lamentó.

El parlamentario socialista denunció que no se ponen complementos ni buses de refuerzo y avanzó que su formación exigirá “de forma inmediata” al Gobierno de la Xunta que aplique todos los mecanismos que tenga a su mano para corregir esta situación y que no vuelva a ocurrir”.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Zoe Saldaña 8

Zoe Saldaña se convierte en la actriz más taquillera de todos los tiempos
EFE
El punto limpio de Los Rosales, en una imagen reciente

Hace 25 años | Comienzan las obras del punto verde de Los Rosales
Eugenio Cobas
Fallece una mujer en extrañas circunstancias en el 2024

Hallan el cuerpo sin vida de un vecino en su vivienda de Perillo
Fran Moar
Corgos, durante a rolda de prensa que ofreceu este martes

A Xunta rexeitará no CPFF de este martes a proposta de financiamento do Goberno central
Agencias