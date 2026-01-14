El Dépor fichó como Dj a uno de los rostros más conocidos de la noche de A Coruña

Emilio Ponte, en el estadio de Riazor Cedida

Si en la última década ha salido de casa para tomar una copa con los amigos, seguramente se habrá cruzado con él. Porque, aunque no se den cuenta, Emilio Ponte ha sido fundamental en el ocio de muchos coruñeses desde puntos de vista y trabajos muy diferentes. Quizás por eso el Dépor recurrió a él para subir la temperatura y preparar la atmósfera en la noche del pasado martes, cuando tocaba machada y épica contra el Atlético de Madrid.

En la animación puede decirse que estuvo no solamente uno de los Dj más recurrentes del ocio nocturno, sino también una de sus caras más conocidas. A sus 39 años, Emilio Ponte, o Dj Ponte, tiene un larguísimo currículum a sus espaldas. Empezó como fotógrafo cuando el Orzán aún respiraba, y ya entonces empezó a colarse en las cabinas para hacer sus primeros pinitos. “Se llevaba mucho que cada local hiciera y colgara sus fotos, pero la noche ha cambiado hasta en eso”, bromea. Después de Studio 54, donde se consagró a los platos, pasó por el Bogart, The Clab, Piccadilly o Bellini, donde ahora mismo realiza la animación. Además, ha creado su propia empresa de eventos, con la que cada año cubre las necesidades de entre 70 y 80 bodas, comuniones, bautizos y cuanto requiera de un hilo musical animado. Todo esto con apenas un lustro granjeándose cada noche el cariño y la confianza de las criaturas de la noche.

Tomorrowland

Si para la prensa nacional se hizo eco de que Riazor volvió a ser de Primera, para Emilio Ponte pinchar ante 28.500 personas fue histórico a nivel personal. Una especie de Tomorrowland personal, aunque con matices. Pinchó para levantar a la gente, pero respetando himnos del deportivismo como ‘Stamp on the Ground’ de ItaloBrothers al descanso. “Fue una experiencia genial delante de tanta gente, un ambientazo impresionante”, confiesa. Además, los propios jugadores realizaron antes del partido una petición especial. Nada a lo que no esté acostumbrado un viernes o un sábado cualquiera en los muchos pubs que le reclaman.

Yeremay Hernández, que apenas disfrutó de media hora con el balón en juego, se dirigió tanto al speaker como al Dj para cuidar el ambiente desde el vestuario: una veintena de canciones con las que amenizar el calentamiento, y también a los aficionados. Hay un poco de temas actuales, algo de reguetón y, sobre todo, mucho remix para que el trasero no se quede en el asiento. Hasta el ‘Sweet Caroline’, un clásico de los campos ingleses, pasó por la máquina de remix y la versión de DJ Ötzi.

Aunque el futbolista canario ejerció de mensajero, esos 17 temas son una puesta en común de los jugadores del Dépor, a los que les faltó muy poco y les sobró un gol de dudosa legalidad para tener que crear una banda sonora posterior de celebración. Pero para eso ya habrá tiempo de sobra.

Puede que también para que Emilio Ponte vuelve a Riazor y lo convierta en la macrodiscoteca más grande de A Coruña.