Centro de Arte Fundación María José Jove Museos de Galicia

El Centro de Arte Fundación María José Jove convoca la VI Edición de la Beca de Formación Artística para artistas interesados en cursar el Máster en Bellas Artes del Art Institute FHNW en Basilea (Suiza).

La Beca, dotada con 25.000 euros, cubre los dos años académicos de duración del Máster de esta institución suiza y está dirigida a artistas nacidos en Galicia.

Con el objetivo de contribuir a la formación internacional de artistas nacidos en Galicia, el Centro de Arte FMJJ creó hace seis años la Beca de Formación Artística FMJJ para cursar el Máster en Bellas Artes del Art Institute FHNW de Basilea.

Es en el marco del acuerdo de colaboración con esta institución de la Universidad de Artes y Ciencias Aplicadas del Noroeste de Suiza. Las solicitudes deben realizarse directamente a través del Art Institute FHNW según los trámites establecidos por la institución hasta el 15 de marzo.