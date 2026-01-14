Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El BNG denuncia que la adjudicataria vulnera los derechos del personal del Programa de Lecer

Redacción
14/01/2026 15:43
La concejala Mercedes Queixas
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La concejala del BNG en A Coruña Mercedes Queixas considera “incomprensíbel e inaceptábel” que el Ayuntamiento "que o Goberno Local olle para outro lado mentres a empresa adxudicataria do Programa de Lecer, Serviplus, vulnera os dereitos das traballadoras e dos traballadores deste servizo", que se presta en el Fórum Metropolitano y el Ágora.

Queixas llevará el asunto al Pleno de este jueves por medio de una pregunta oral que reza: “Ten verdadeiro interese o Goberno Local en manter debidamente o Programa de Lecer?”.

La edil quiere saber así, explica, que si el Gobierno local se compromete con un programa cultural "moi querido pola veciñanza, tal e como demostra que por volta de 3.000 participantes toman parte nel nas quendas de primavera e outono".

Según explican desde el BNG, la adjudicataria se debe el salario de diciembre y la extra de Navidad a los trabajadores. “É inaceptábel que o Goberno Local non faga nada ante reiteradas vulneracións dos dereitos laborais por parte da empresa”, afirma Queixas.

“O Goberno Local debe esixirlle á empresa que cumpra coas súas obrigas e que, por suposto, respecte os dereitos laborais e salariais do cadro de persoal. Só así demostrará ter un verdadeiro interese en soster e mesmo mellorar o Programa de Lecer, sobre todo tendo en conta que a partir do vindeiro mes de maio remata o contrato con Serviplus”, concluye.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante un encuentro este domingoen la Casa Blanca

Trump suspende la emisión de visados para 75 países, incluidos Brasil, Colombia y Rusia
EFE
Vehículos acumulados por la dana en una calle de la localidad valenciana de Alfafar

El secretario de Presidencia avisó a Mazón a las 19.25 horas: "Va a haber un huevo de afectados"
EFE
El ideal gallego

Detenida al ser sorprendida en un control con cien gramos de hachís en el sujetador
EFE
El ideal gallego

La reserva de los embalses gallegos se sitúa por encima del 60%
EP