El BNG denuncia que la adjudicataria vulnera los derechos del personal del Programa de Lecer

La concejala Mercedes Queixas

La concejala del BNG en A Coruña Mercedes Queixas considera “incomprensíbel e inaceptábel” que el Ayuntamiento "que o Goberno Local olle para outro lado mentres a empresa adxudicataria do Programa de Lecer, Serviplus, vulnera os dereitos das traballadoras e dos traballadores deste servizo", que se presta en el Fórum Metropolitano y el Ágora.

Queixas llevará el asunto al Pleno de este jueves por medio de una pregunta oral que reza: “Ten verdadeiro interese o Goberno Local en manter debidamente o Programa de Lecer?”.

La edil quiere saber así, explica, que si el Gobierno local se compromete con un programa cultural "moi querido pola veciñanza, tal e como demostra que por volta de 3.000 participantes toman parte nel nas quendas de primavera e outono".

Según explican desde el BNG, la adjudicataria se debe el salario de diciembre y la extra de Navidad a los trabajadores. “É inaceptábel que o Goberno Local non faga nada ante reiteradas vulneracións dos dereitos laborais por parte da empresa”, afirma Queixas.

“O Goberno Local debe esixirlle á empresa que cumpra coas súas obrigas e que, por suposto, respecte os dereitos laborais e salariais do cadro de persoal. Só así demostrará ter un verdadeiro interese en soster e mesmo mellorar o Programa de Lecer, sobre todo tendo en conta que a partir do vindeiro mes de maio remata o contrato con Serviplus”, concluye.