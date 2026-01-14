El balance de la zona tensionada enfrenta a las administraciones: A Coruña la defiende y el PP la tilda de "fracaso absoluto"

Viviendas de Monte Alto, la zona con el alquiler más caro, al fondo Quintana

A Coruña cerró el año conteniendo el precio del alquiler desde la entrada en vigor, el 30 de julio, de la declaración de zona tensionada. La medida, criticada por la Xunta y solicitada por el Ayuntamiento de A Coruña, sigue distanciando a ambas administraciones. A la hora de hacer balance, la primera asegura que la ciudad ha perdido oferta de alquiler, y la segunda defiende el resultado que, poco a poco, se hace notar en el mercado inmobiliario.

Los datos en los que se basan las posturas se extraen del Observatorio de Vivenda de Galicia, organismo dependiente de la Xunta. El análisis del Ayuntamiento de A Coruña es que estos reflejan una "clara tendencia a la contención". Tras alcanzar el máximo anual de 771 euros en el mes de junio y 771 en julio, el precio medio de los contratos de alquiler firmados en A Coruña descendió "de forma progresiva" en los meses siguientes: 714 en agosto, 715 en septiembre, 736 en octubre, 713 en noviembre y 686 en diciembre.

La evolución contrasta, señalan desde el Gobierno local, con otras ciudades gallegas como Vigo y Pontevedra, donde los precios del arrendamiento continúan al alza. La alcaldesa, Inés Rey, señaló que "seguimos siendo la ciudad con el precio más elevado, pero poco a poco seguimos avanzando no solo en la contención, sino en la bajada, siendo la única ciudad gallega en la que el alquiler vuelve a bajar de forma sostenida".

Según los datos detallados por meses, el precio medio del alquiler en A Coruña se sitúa en 726,5 euros en 2025. No obstante, el Gobierno local puntualiza que esta cifra corresponde "al conjunto del año", cuando la ciudad no fue declarada zona tensionada hasta el 30 de julio, siendo agosto el primer mes completo con la medida en vigor. "Teniendo en cuenta esta circunstancia, los efectos de la declaración son todavía más evidentes: el precio medio de enero a julio fue de 735,86 euros, mientras que de agosto a diciembre la media desciende hasta los 712,80".

"La entrada en vigor de la zona tensionada marcó un punto de inflexión claro: los precios dejaron de subir e iniciaron una senda de estabilidad y descenso", añadió la regidora, que también resaltó que "no es una medida mágica ni definitiva, pero los datos oficiales y publicados avalan que la regulación funciona cuando se aplica con rigor y pensando en el interés general".

En lo relativo a los contratos, la urbe firmó en 2024 un total de 5.478, frente a los 5.594 de 2025, siendo la ciudad gallega en la que se firmó el mayor número de contratos. "Estos datos demuestran que contener los precios no significa frenar el mercado, sino hacerlo más justo y equilibrado", afirmó Rey, quien instó a la Xunta a poner en marcha un régimen sancionador que haga más efectiva la medida, así como una apuesta por la construcción de vivienda pública".

El PP, por su parte, dista mucho de la opinión municipal. El portavoz de los populares de A Coruña, Miguel Lorenzo, considera que “la solución no pasa por el intervencionismo: en A Coruña en solo cinco meses de zona tensionada, se pasó de 713 contratos en julio a 210 en diciembre, por lo que desapareció el 70,5% de la oferta, y en el último año, con respecto a diciembre 2024, hay un descenso en el número de contratos del 5,1%, y un incremento del 7,2 % en el precio del alquiler”.

La medida, para Lorenzo, es un “fracaso absoluto”: “Los alquileres subieron en los meses anteriores a la zona tensionada y ha provocado que ahora se alquilen por separado vivienda, trastero y garaje”. La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, manifestó que la medida “no funciona” y que “se están retirando las viviendas del mercado del alquiler”. También la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, opinó este martes del asunto y puso de ejemplo A Coruña por su modelo de política de vivienda.