Confirmado el primer caso de salmonelosis en un instituto de A Coruña

Instituto de Elviña Quintana

El primero de los análisis realizados a uno de los infectados por el virus del IES Elviña, una situación adelantada por El ideal Gallego, ha confirmado las sospechas que tenían los padres desde comienzo de semana: se trata de un caso de salmonelosis, que ha provocado en la infectada una fuerte gastroenteritis. Así lo concluyen los resultados de la analítica que se le realizó a una alumna de 4º de ESO el pasado lunes, en el centro de salud de Elviña, y comunicados al filo de las 14.00 horas de este miércoles a sus padres.

Unos 50 alumnos, afectados por un virus en un instituto de A Coruña Más información

La previsión es que desde este momento comience el goteo de diagnósticos idénticos, toda vez que los alumnos del centro comparten una situación idéntica: entre el día 8 y el 9, a la hora del recreo, acudieron a la cantina del instituto para comprar un bocadillo de tortilla. Eso, unido a que el espacio en cuestión permanece cerrado desde que comenzó la investigación, parece reforzar la teoría de una infección masiva con origen en ese bocado en cuestión.

La Xunta estudia un brote vírico en un instituto de A Coruña Más información

Las familias han comenzado a coordinarse, y también a mostrar cierto recelo con el proceso y la respuesta del centro, al que acusan de mantener una política de no comunicación con las familias de sus propios estudiantes. “Se dijo desde que había dos casos aislados a negar que el origen estuviera allí”, sentencia una de las madres. “Echamos en falta que se reconociera la sospecha de esto, porque no iba a crear una alarma social ni nada parecido. Yo, por ejemplo, llevé a mi hija al médico pensando que era una apendicitis. Si cerraron la cafetería ese día es que algo allí estaba mal”, reitera.

Recomiendan reposo absoluto hasta la próxima semana a los menores afectados por un virus en A Coruña Más información

La Xunta de Galicia aseguró a este diario que sigue muy de cerca el caso y, de hecho, mantiene un contacto permanente con todas las familias afectadas.