Atasco general en los proyectos de conexiones viarias de A Coruña

Cierre del desvío a Alfonso Molina en dirección salida desde San Cristóbal Germán Barreiros

Poco después de las dos de la tarde de ayer se cerró por enésima vez la conexión de la avenida de San Cristóbal con Alfonso Molina en dirección salida por las obras de ampliación de la misma. Inmediatamente, el tráfico se congestionó y cientos llegaron tarde a su destino. Pero, como señaló el PP, no son los únicos. Las obras de infraestructuras viales sufren retrasos: la propia Alfonso Molina, la ampliación del puente de A Pasaxe, la Cuarta Ronda y el Vial 18.

Sobre este punto tratará una de las 33 preguntas que el principal partido de la oposición formulará al Gobierno local en el pleno de mañana. Miguel Lorenzo, su portavoz, recordó que el plazo que manejaba eran dos años a contar desde el 11 de enero de 2024, así que el plazo expiró hace unos días. “A día de hoy no está ejecutada la obra ni cuándo va a terminar, con los atascos que sufrimos todos los coruñeses”.

Sí se sabe, en cambio, que el corte de tráfico se prolongará hasta marzo, de manera que los embotellamientos que se registraron ayer se repetirán previsiblemente a menos que los conductores tomen nota de las recomendaciones de la Policía Local y se desvíen hacia la avenida de Glasgow.

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, consultado el viernes pasado al respecto, había comentado que “se está traballando nelo. É verdade que non leva o ritmo que quereríamos por un tema de canalizacións. Eu estou convencido de que este ano de 2026 será no que esta obra xa empece a tomar forma”.

Cuarta Ronda

Pero no se trata solo de la humanización de Alfonso Molina, sino de otras infraestructuras previstas por el Gobierno central y que se ven afectadas por el hecho de que no se hayan aprobado los presupuestos. Uno de los proyectos que no se han licitado, por ejemplo, es la Cuarta Ronda. Esta conectará el Puerto Exterior con la Tercera Ronda. Se aprobó de forma inicial en 2009 y se anunció su construcción en 2014. Entonces se había estimado un presupuesto de 30 millones de euros.

Una serie de retrasos provocados por el municipio de Arteixo se solucionaron en 2024 cuando el Ministerio de Transportes adjudicó la redacción de la documentación técnica. Desde entonces, nada, a pesar de que esta obra se considera clave para el desarrollo del polígono de Vío. Lorenzo no se ha contenido al recordar que la alcaldesa, Inés Rey, puso esta infraestructura como ejemplo de su proyecto de ciudad.

En cuanto a la ampliación de puente de A Pasaxe, se entendía que, después de finalizar las obras de Sol y Mar (que acabaron en junio de 2024) se acometerían las de ampliación del puente de A Pasaxe, construyendo una estructura al norte de la existente, de 234 metros y cuatro vanos. Lo último que se supo, en 2024, es que estaban llevándose a cabo expropiaciones. Desde 2023 figura en los Presupuestos Generales del Estado una partida de 500.000 euros, insuficientes.

Algo parecido puede decirse del Vial 18, otro de los compromisos del Gobierno central, un recorrido de 2,1 kilómetros que permitiría conectar directamente la Tercera Ronda con la autopista, lo que descongestionaría Alfonso Molina. Fomento encargó en 2012 el primer estudio sobre esta carretera. Entonces se estimaba que su coste sería de 7,7 millones y que estaría terminada en 2015.

Esta infraestructura debía ser financiada por la concesionaria de la autopista, Audasa, por 25,3 millones de euros, pero en los presupuestos solo figuran 500.000. El trazado fue aprobado en 2024 pero, nuevamente, tampoco ha habido avances desde entonces, lo que ha permitido a Lorenzo calificar a la Administración de Inés Rey de “gobierno mentiroso que no cumple”.