Asperga estrena su local de apoyo a personas autistas en A Pasaxe

Nueva sede de Asperga en A Pasaxe

Asperga (Asociación Galega de Asperger) ha estrenado en A Coruña su sede de apoyo integral a personas adultas autistas.

A través de sus redes sociales han compartido diversas estancias de la sede, situada en A Pasaxe, en la que seguirán "acompañando ás persoas adultas en cada etapa da súa vida, ofrecendo servizos sociosanitarios de calidade, adaptados ás necesidades de cada persoa, e creando novos camiños cara a unha vida máis autónoma e plena".

Formoso reafirma “o compromiso coa inclusión” da Deputación da Coruña no Día Internacional das Persoas con Asperger Más información

El local fue financiado por la Consellería de Política Social dentro de la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para fines de carácter social con cargo a la asignación del 0,7% del IRPF.