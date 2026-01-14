A Coruña
Asperga estrena su local de apoyo a personas autistas en A Pasaxe
Asperga (Asociación Galega de Asperger) ha estrenado en A Coruña su sede de apoyo integral a personas adultas autistas.
A través de sus redes sociales han compartido diversas estancias de la sede, situada en A Pasaxe, en la que seguirán "acompañando ás persoas adultas en cada etapa da súa vida, ofrecendo servizos sociosanitarios de calidade, adaptados ás necesidades de cada persoa, e creando novos camiños cara a unha vida máis autónoma e plena".
El local fue financiado por la Consellería de Política Social dentro de la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para fines de carácter social con cargo a la asignación del 0,7% del IRPF.