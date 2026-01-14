Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Arde un garaje comunitario en el barrio de Os Mallos

Abel Peña
Abel Peña
14/01/2026 15:30
Incendio en el barrio de Os Mallos
Los bomberos actúan en el incendio ocurrido este miércoles en Eugenio Carré Aldao
Patricia G. Fraga
Los Bomberos de A Coruña tuvieron que actuar a mediodía de este miércoles en el barrio de Os Mallos. Un incendio afectó a un garaje comunitario situado en el número 17 de Eugenio Carré Aldao.

Momento en el que ardía uno de los coches incendiados en marcha este 12 de enero en A Coruña

Arden en una hora dos coches mientras circulaban por A Coruña

Más información

La Policía Local tuvo que cortar la circulación en la vía para facilitar el trabajo de los bomberos, que sofocaron el fuego y se dedicaron a extraer el humo acumulado con ventiladores.

Según las primeras investigaciones, el fuego se produjo en uno de los vehículos aparcados en el garaje comunitario.

