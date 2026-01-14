Arde un garaje comunitario en el barrio de Os Mallos

Los bomberos actúan en el incendio ocurrido este miércoles en Eugenio Carré Aldao Patricia G. Fraga

Los Bomberos de A Coruña tuvieron que actuar a mediodía de este miércoles en el barrio de Os Mallos. Un incendio afectó a un garaje comunitario situado en el número 17 de Eugenio Carré Aldao.

La Policía Local tuvo que cortar la circulación en la vía para facilitar el trabajo de los bomberos, que sofocaron el fuego y se dedicaron a extraer el humo acumulado con ventiladores.

Según las primeras investigaciones, el fuego se produjo en uno de los vehículos aparcados en el garaje comunitario.