Alberto Vázquez, candidato al Goya | “Mi trabajo refleja de dónde soy; soy gallego y se nota en las influencias”

El próximo 28 de febrero se entregarán los premios Goya y en la lista de nominados vuelve a figurar el nombre de un coruñés, el del cineasta Alberto Vázquez, que ya logró cuatro ‘cabezones’ en el pasado, uno de ellos por el corto que origina la película con la que ahora opta al galardón, ‘Decorado’.

Ya casi lo podemos normalizar, película o corto que hace, película o corto nominado al Goya.

(Ríe). Bueno, más o menos pensaba que íbamos a estar nominados por la calidad de la película, por la factura que tiene, la técnica... es una película que no sólo se estrenó en España, se estrenó en Estados Unidos, Francia... Entonces imaginaba que íbamos a estar nominados, sí.

Si gana, sería cerrar el círculo, porque ya ganó el Goya con el corto de ‘Decorado’.

Sería bonito, sí. Sería algo bonito, sobre todo para el equipo. Los Goya están muy bien, porque tienen repercusión, pero además es una fiesta del cine y vamos toda la gente del equipo, animadores, artistas, familia... Es una manera de compartir el premio con todo el mundo, al final esto es un trabajo de equipo y es bonito. A otros festivales vas tú solo, aquí vamos una delegación, por así decirlo (sonríe).

Es una coproducción de Galicia, Euskadi, Extremadura y Portugal. Por poner un poco en valor, ¿cuánta gente ha estado involucrada en la película?

Si sumas a todo el mundo que ha trabajado, unas 200, no siempre al mismo tiempo. Al mismo tiempo, un grupo de unas 50 o 60. Es un trabajo ya grande.

Es un ejemplo de que la industria de la animación es más potente de lo que muchas veces se cree.

Es una industria y como industria da puestos de trabajo. Además, por la manera de trabajar, que son muchos años, necesitamos coproducir por varias regiones para conseguir financiación, porque este tipo de animación suele ser más cara, porque son películas más largas. Nos parecemos más, por entendernos, a un estudio de videojuegos que a uno de cine. Las películas de imagen real se ruedan en un mes o dos, nosotros rodamos en año y medio o dos y luego está toda la preproducción y posproducción. Hablamos de cinco años de media. Y necesitas oficinas, software... empiezas a sumar y es más caro.

En la presentación, decía que era una peli muy gallega, con mucha retranca.

Y buena parte se hace aquí, en Coruña, donde vivo y trabajo. Todo mi trabajo refleja un poco de dónde soy, es difícil escapar de tu sentido del humor, de tu manera de ver el paisaje, la luz... soy gallego y se ve claramente que hay una influencia del paisaje gallego, de esa ironía y, a veces, de un cierto humor negro que creo que nos representa. Es una peli muy gallega, sí. También es una manera de hacer industria aquí.

Justo aquel día comentaba que por suerte puede seguir trabajando aquí y no tener que mudarse a otro lugar de Europa.

Tenemos la suerte de tener el apoyo de TVG y Agadic. Lo general es que la gente se vaya a Francia o a coproducir a países francófonos, donde se produce más que en España. Aquí en Coruña tenemos el grado de Animación, la escuela de Imaxe e Son, de ahí sale mucha gente y es importante que vean que se puede trabajar desde aquí y que podemos tener nuestra propia industria.

Con el tipo de ciclos que necesita la animación, ¿ya está trabajando en más proyectos?

(Ríe) Ahora mismo no. Es que claro, es lo que digo, una película te puede llevar siete años, entonces, ufff... tienes que pensar bien en qué proyecto te metes porque son siete años de tu vida. Yo, ahora mismo, necesito parar, son muchos años, llevo quince en el mundo de la animación, produciendo un montón de cosas, tres largometrajes, cinco cortos y más cosas, y necesito parar, pensar qué quiero hacer, si quiero algo más. Si hago algo más, bien, si no, ya he hecho varias películas, que no está mal (ríe).