A Coruña se abona a los atascos

El autobús averiado en Juan Flórez Quintana

El inicio de esta tercera semana de enero en A Coruña está convirtiéndose en una verdadera pesadilla para el tráfico en la ciudad. El lunes fue el incendio de un coche en Alfonso Molina, unido a la huelga de autobuses, el que puso a prueba la paciencia de los conductores; el martes volvió a repetirse la huelga del transporte, junto a una manifestación de taxistas, que volvió a generar retenciones. Además, desde el mediodía de este martes, el corte del ramal entre San Cristóbal y Alfonso Molina volvió a atascar la salida de A Grela y la rotonda de Matogrande.

Este miércoles los atascos se han repetido en la ciudad. A primera hora de la mañana la rotonda de Matogrande quedaba sobrecargada por el tránsito desde A Grela, sobre todo de vehículos pesados, y por el habitual tráfico que se dirige al barrio, donde está el colegio Liceo, uno de los más grandes de la ciudad.

Atasco este miércoles por la mañana en Matogrande por el corte de tráfico entre A Grela y Alfonso Molina Quintana

Mientras tanto, en dirección salida, los atascos llegaban a la calle de Juan Flórez, donde la avería de un autobús de transporte de trabajadores obligaba a cortar el tráfico en uno de los carriles.

La incidencia se produjo poco antes de las nueve de la mañana a la altura de las escuelas Labaca, y a la hora en la que empezaban a llegar los niños al colegio, lo que ocasionó retenciones al sumarse con el tráfico de las personas que salían de la ciudad a primera hora de la mañana.

Al lugar se desplazó también la Policía Local, que intentó sacar el autobús de la zona, pero solo consiguió que avanzase algunos metros, por lo que a media mañana el vehículo seguía suponiendo un obstáculo para el tráfico.