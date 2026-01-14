Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

A Coruña se abona a los atascos

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
14/01/2026 11:52
Autobús averiado en Juan Flórez
El autobús averiado en Juan Flórez
Quintana
El inicio de esta tercera semana de enero en A Coruña está convirtiéndose en una verdadera pesadilla para el tráfico en la ciudad. El lunes fue el incendio de un coche en Alfonso Molina, unido a la huelga de autobuses, el que puso a prueba la paciencia de los conductores; el martes volvió a repetirse la huelga del transporte, junto a una manifestación de taxistas, que volvió a generar retenciones. Además, desde el mediodía de este martes, el corte del ramal entre San Cristóbal y Alfonso Molina volvió a atascar la salida de A Grela y la rotonda de Matogrande. 

Cientos de coches marcharon a paso lento por Alfonso Molina hacia el centro de A Coruña para protestar contra la actividad de los VTC en la ciudad

Las imágenes de los taxistas de A Coruña marchando contra los VTC

Este miércoles los atascos se han repetido en la ciudad. A primera hora de la mañana la rotonda de Matogrande quedaba sobrecargada por el tránsito desde A Grela, sobre todo de vehículos pesados, y por el habitual tráfico que se dirige al barrio, donde está el colegio Liceo, uno de los más grandes de la ciudad.

Atasco en Matogrande por el corte de tráfico entre A Grela y Alfonso Molina el 14 de enero
Atasco este miércoles por la mañana en Matogrande por el corte de tráfico entre A Grela y Alfonso Molina
Quintana

Mientras tanto, en dirección salida, los atascos llegaban a la calle de Juan Flórez, donde la avería de un autobús de transporte de trabajadores obligaba a cortar el tráfico en uno de los carriles.

Avenida de San Cristóbal, congestionada

El corte en Alfonso Molina satura inmediatamente San Cristóbal

La incidencia se produjo poco antes de las nueve de la mañana a la altura de las escuelas Labaca, y a la hora en la que empezaban a llegar los niños al colegio, lo que ocasionó retenciones al sumarse con el tráfico de las personas que salían de la ciudad a primera hora de la mañana.

Al lugar se desplazó también la Policía Local, que intentó sacar el autobús de la zona, pero solo consiguió que avanzase algunos metros, por lo que a media mañana el vehículo seguía suponiendo un obstáculo para el tráfico.

