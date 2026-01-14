Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña refuerza el servicio para regularizar las viviendas turísticas

Redacción
14/01/2026 14:11
Imagen de archivo de pisos turísticos en la calle de la Franja
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

El Ayuntamiento de A Coruña da otro paso en su plan de regularización de las viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad, reforzando el personal del servicio municipal de Urbanismo para la puesta en marcha de un programa temporal, a tres años vista, que ayudará a agilizar la tramitación de los expedientes relativos la este tipo de viviendas.

La alcaldesa, Inés Rey, informó este miércoles de que se destinarán algo más de 700.000 euros la esta medida, que permitirá incorporar cuatro nuevos profesionales que se encargarán de liberar carga de trabajo sobre la estructura existente en la concejalía, dando un ánimo a la tramitación de las VUT en virtud de la ordenanza reguladora aprobada a mediados del 2025.

Pleno de A Coruña de diciembre de 2025

Más de la mitad de viviendas de uso turístico de A Coruña incumplen la normativa

Más información

En este sentido, entre los perfiles laborales que se incorporarán la este programa temporal hay personal técnico de administración general, auxiliares de atención ciudadana y vigilantes de intervención de la edificación.

El programa, si bien está sujeto la una duración inicial de tres años, también contempla una prórroga por otro ejercicio más, siempre y cuando fuera preciso extenderlo en el tiempo, explican desde el Ayuntamiento.

“En A Coruña estamos haciendo uso de todas las herramientas y mecanismos de los que disponemos para hacer frente a las dificultades de acceso a vivienda, una realidad que afecta a muchas partes del país y que exige un compromiso de todas las administraciones públicas en su conjunto”, subrayó Rey, que apuntó a la cuestión de la vivienda como “una de las prioridades del Gobierno municipal”.

Admitido a trámite el recurso de los propietarios de pisos turísticos contra la ordenanza de A Coruña

Más información

En este sentido, la regidora recordó que A Coruña, primer ayuntamiento gallego en solicitar la declaración de zona tensionada, está trabajando "a destajo" para revertir la tendencia previa en la evolución de los precios de alquiler —alcista—, y que ahora apunta índices de contención. 

A Coruña fue también pionera en el reglamento de las VUT en Galicia. “En paralelo, avanzamos para dar cumplimiento al marco normativo de las VUT, viviendas que estaban teniendo una repercusión clara en la ciudad, reduciendo la bolsa residencial de alquiler e incrementando también sus costes”, expuso Rey, que puso en valor el trabajo de continuidad que está desarrollando el Ayuntamiento para controlar las VUT que no están adaptadas a la normativa, así como para notificar a las personas titulares de inmuebles VUT el procedimiento para su puesta en orden u obtención de su habilitación administrativa.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Incendio en el barrio de Os Mallos

Arde un garaje comunitario en el barrio de Os Mallos
Abel Peña
Top Chef Dulces y famosos

Belén Esteban y otros 15 famosos competirán en TVE por ser el mejor pastelero
EFE
Julio Iglesias

Piden que se le retire a Julio Iglesias el título de embajador del Xacobeo 93 de Galicia
Redacción
Imagen de archivo de una vivienda en Nuuk, la capital de Groenlandia

Dinamarca ha enviado un comando de avanzada a Groenlandia para reforzar la defensa
EFE