A Coruña refuerza el servicio para regularizar las viviendas turísticas

El Ayuntamiento de A Coruña da otro paso en su plan de regularización de las viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad, reforzando el personal del servicio municipal de Urbanismo para la puesta en marcha de un programa temporal, a tres años vista, que ayudará a agilizar la tramitación de los expedientes relativos la este tipo de viviendas.

La alcaldesa, Inés Rey, informó este miércoles de que se destinarán algo más de 700.000 euros la esta medida, que permitirá incorporar cuatro nuevos profesionales que se encargarán de liberar carga de trabajo sobre la estructura existente en la concejalía, dando un ánimo a la tramitación de las VUT en virtud de la ordenanza reguladora aprobada a mediados del 2025.

En este sentido, entre los perfiles laborales que se incorporarán la este programa temporal hay personal técnico de administración general, auxiliares de atención ciudadana y vigilantes de intervención de la edificación.

El programa, si bien está sujeto la una duración inicial de tres años, también contempla una prórroga por otro ejercicio más, siempre y cuando fuera preciso extenderlo en el tiempo, explican desde el Ayuntamiento.

“En A Coruña estamos haciendo uso de todas las herramientas y mecanismos de los que disponemos para hacer frente a las dificultades de acceso a vivienda, una realidad que afecta a muchas partes del país y que exige un compromiso de todas las administraciones públicas en su conjunto”, subrayó Rey, que apuntó a la cuestión de la vivienda como “una de las prioridades del Gobierno municipal”.

En este sentido, la regidora recordó que A Coruña, primer ayuntamiento gallego en solicitar la declaración de zona tensionada, está trabajando "a destajo" para revertir la tendencia previa en la evolución de los precios de alquiler —alcista—, y que ahora apunta índices de contención.

A Coruña fue también pionera en el reglamento de las VUT en Galicia. “En paralelo, avanzamos para dar cumplimiento al marco normativo de las VUT, viviendas que estaban teniendo una repercusión clara en la ciudad, reduciendo la bolsa residencial de alquiler e incrementando también sus costes”, expuso Rey, que puso en valor el trabajo de continuidad que está desarrollando el Ayuntamiento para controlar las VUT que no están adaptadas a la normativa, así como para notificar a las personas titulares de inmuebles VUT el procedimiento para su puesta en orden u obtención de su habilitación administrativa.