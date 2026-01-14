A Coruña abre el proceso de licitación de 21 puestos en los mercados de Monte Alto y San Agustín

Imágenes de la reapertura del mercado de Monte Alto Javier Alborés

El Ayuntamiento de A Coruña acaba de reabrir el plazo para ocupar los puestos vacíos en dos mercados municipales. Tras la reciente inauguración del nuevo mercado de Monte Alto, el pasado 10 de diciembre, con el traslado de los puestos que permanecían activos en el mercado provisional y algunos negocios nuevos que se adjudicaron en una convocatoria anterior, aun quedan algunos puestos sin ocupar. El renovado mercado está despertando un gran interés entre los profesionales de la alimentación, y ya contribuye a la dinamización del barrio.

Además, existen también puestos vacíos en el mercado municipal de San Agustín. La humanización de la zona, los locales comerciales y de hostelería instalados en el exterior y las actividades que desde el Ayuntamiento se organizan y promueven en el piso superior del mercado están generando un nuevo tipo de clientela.

En esta ocasión se licitan 10 puestos en el mercado de Monte Alto y 11 en el de San Agustín, entre los que figuran algunos para realizar actividades como carnicería, frutería o pescadería y otros abiertos a las propuestas de las personas solicitantes. Esto permitirá combinar los productos y negocios más tradicionales con otros más modernos, y ampliar la oferta y clientela de los comprados municipales.

Las condiciones de concesión de los puestos en los mercados municipales, tanto a nivel económico como de duración, suponen una excelente oportunidad de empleo. Las personas que resulten adjudicatarias podrán explotarlos durante un período inicial de 15 años, con posibilidad de prorrogar otros 10 años. Las ofertas deben presentarse a través de la Plataforma de Contratación del Estado a partir de 15 de enero, y finalizará el plazo el día 26.

“Inés Rey incluyó entre los objetivos del mandato regenerar la red de mercados municipales. La reciente reapertura del comprado de Monte Alto fue un hito para los residentes del barrio. Ahora, con estas licitaciones, reforzaremos la oferta de dos puntos estratégicos para el comercio local”, subrayó Diana Cabanas, concejala de Empleo, Comercio y Mercados.