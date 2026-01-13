Mi cuenta

Unos 50 alumnos afectados por el virus del instituto de A Coruña

La naturaleza del caso sigue en investigación por parte de la Xunta de Galicia

Guillermo Parga
Guillermo Parga
13/01/2026 15:23
Instituto de Elviña
Instituto de Elviña este martes
Germán Barreiros
Tal y como adelantó El Ideal Gallego, la Xunta de Galicia lleva más de 24 horas trabajando en un brote vírico en el IES Elviña de A Coruña.

El IES Elviña, situado en la calle San José de Calasanz, durante la mañana del martes

La Xunta estudia un brote vírico en un instituto de A Coruña

Aunque en un principio la comunicación remitida centro por el centro a los padres se apuntaba a un posible caso de gastroenteritis, desde el Gobierno autonómico no se descarta ninguna hipótesis. 

De momento, son unos 50 los casos de alumnos afectados (de absolutamente todos los cursos del instituto) con unos síntomas que van de vómitos a diarrea o fiebre, según afirma la Consellería de Sanidade, que recibió el aviso el lunes pasadas las 14.00 horas. 

Cerrado el brote de salmonela del festival de Oza-Cesuras con 161 casos y 3 aún ingresados

Todos los casos confirmados han acudido a los centros de salud correspondientes, o bien han recibido atención telefónica. 

Aunque el origen de la infección es todavía desconocido, se estima que el alimento en cuestión de ingirió entre el día 8 y el 9, a la hora del recreo. La cantina del centro está cerrada desde el lunes, y el denominador común al que apuntan los padres consultados por este diario coinciden en que sus hijos habían consumido un bocadillo de tortilla.

