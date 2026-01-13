Mi cuenta

A Coruña

Un acusado de agresión sexual a una menor en A Coruña niega los hechos y alega que la santería no lo permite

Ep
13/01/2026 16:57
Audiencia Provincial de A Coruña
Audiencia Provincial de A Coruña
Germán Barreiros
Un acusado de agredir sexualmente a una menor en A Coruña ha negado los hechos y ha alegado, entre otras cuestiones, que la santería, que practica, no permite hechos de este tipo.

Ha sido en el juicio fijado para este martes en la Audiencia Provincial de A Coruña en relación a unos hechos que, según el escrito de calificación fiscal, se produjeron entre los años 2021 y 2022 cuando la menor tenía unos 12 años.

Orden de alejamiento para los dos hombres denunciados por sendas agresiones sexuales en A Coruña

Más información

Además de doce años de cárcel, como la acusación, en su escrito el Ministerio Fiscal solicita para el acusado la prohibición de aproximarse a la víctima, a su domicilio y lugar de estudios o trabajo aunque no se encuentre en ellos a una distancia no inferior a 150 metros en línea recta y la de comunicarse con ella por cualquier medio por un plazo de 15 años, además de la pena de libertad vigilada por ocho años.

Solicita, asimismo, una indemnización de 25.000 euros para la menor. Los hechos, añade, se produjeron en el domicilio de acusado, algo que ratificó, en su declaración, la joven que explicó que el hombre era un conocido de sus padres y que la llevaba a su casa a comer una vez que la recogía del colegio. También ha precisado que los episodios de agresión sexual que denuncia tuvieron lugar cuando ella cursaba sexto de Primaria y durante el verano y prácticamente a diario.

Por otra parte, ha apuntado que su padre, ya fallecido, le realizaba tocamientos delante de invitados cuando les decía que había crecido. En relación a esto, el procesado ha asegurado que acudió con la menor a la Policía para denunciar esto, un punto en el que la joven dijo que fue este hombre quien le dijo que denunciase a su progenitor por violación.

Imagen de recurso de un mazo

Condenado a 23 años de prisión por violar a dos de sus hijas desde que tenían diez

Más información

En su relato, la menor ha dicho que el acusado la amenazaba con llevarla a casa y que ella no quería porque su madre consumía droga con sus amistades. A esta, explicó nunca le comentó nada de lo que le ocurría al no tener casi relación.

"Es totalmente incierto", ha señalado sobre la acusación el hombre, quien ha argumentado tener desde hace diez años problemas de "memoria". "Me rebota usted la cabeza más de la que la tengo", ha asegurado a la fiscal ante sus preguntas.

"Yo estoy en una santería y no permite eso", ha afirmado también para rechazar las acusaciones. "Yo nunca he tocado a esa niña ni he violado a nadie", ha recalcado.

