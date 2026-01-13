Tres razones por las que debes evitar hoy circular por Alfonso Molina

Imagen de un atasco en Alfonso Molina Patricia G. Fraga

Si hay un día propicio para los atascos en Alfonso Molina, ese será este martes.

A la huelga de los autobuses, que tendrá este 13 de enero su segunda jornada del mes, se suman las obras del Ministerio de Transportes, que comenzarán, en principio, a mediodía, con el corte del ramal de enlace entre la AC-10 y la AC-11 (el acceso a Alfonso Molina desde A Grela) para reponer una tubería. La previsión es que el corte dure unos dos meses, hasta el 17 de marzo.

El Ministerio recomienda usar la AC-14 -la Tercera Ronda- como alternativa de largo recorrido, y para el corto y medio recorrido, la avenida de la Universidad (Glasgow-Universidad-García Sabell) hasta el enlace de Matogrande con Alfonso Molina. También se pide evitar la glorieta de Matogrande, que fue la que en las últimas ocasiones en las que se llevó a cabo este cierre sufrió más colapso, tanto por el intenso tránsito como por el paso de vehículos pesados procedentes del polígono.

Por último, a las 12.00 saldrá del edificio de Sindicatos, en Alfonso Molina, una protesta de taxistas independientes contra los VTC (Vehículo de Transporte con Conductor), que irán en marcha por la avenida para luego entrar por Linares Rivas, recorrer los Cantones y La Marina y finalizar en la plaza de María Pita.