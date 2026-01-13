Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Tres razones por las que debes evitar hoy circular por Alfonso Molina

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
13/01/2026 10:13
Atascos en Alfonso Molina por un accidente de tráfico el 9 de enero
Imagen de un atasco en Alfonso Molina
Patricia G. Fraga
Si hay un día propicio para los atascos en Alfonso Molina, ese será este martes. 

A la huelga de los autobuses, que tendrá este 13 de enero su segunda jornada del mes, se suman las obras del Ministerio de Transportes, que comenzarán, en principio, a mediodía, con el corte del ramal de enlace entre la AC-10 y la AC-11 (el acceso a Alfonso Molina desde A Grela) para reponer una tubería. La previsión es que el corte dure unos dos meses, hasta el 17 de marzo.

Estos son los autobuses que circularán en A Coruña durante la huelga del mes de enero

Más información

El Ministerio recomienda usar la AC-14 -la Tercera Ronda- como alternativa de largo recorrido, y para el corto y medio recorrido, la avenida de la Universidad (Glasgow-Universidad-García Sabell) hasta el enlace de Matogrande con Alfonso Molina. También se pide evitar la glorieta de Matogrande, que fue la que en las últimas ocasiones en las que se llevó a cabo este cierre sufrió más colapso, tanto por el intenso tránsito como por el paso de vehículos pesados procedentes del polígono.  

Atasco en Matogrande por las obras que obligaron a cortar el enlace entre A Grela y Alfonso Molina

Las obras en Alfonso Molina obligarán a cortar durante dos meses el enlace de A Grela

Más información

Por último, a las 12.00 saldrá del edificio de Sindicatos, en Alfonso Molina, una protesta de taxistas independientes contra los VTC (Vehículo de Transporte con Conductor), que irán en marcha por la avenida para luego entrar por Linares Rivas, recorrer los Cantones y La Marina y finalizar en la plaza de María Pita.

Un taxista durante la protesta

Los taxis toman las calles de A Coruña para frenar la competencia de los VTC

Más información
