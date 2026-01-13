Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Un restaurante en el centro de A Coruña se traspasa con reseñas de clientes incluidas

El local, en la calle Oliva, se encuentra “listo para funcionar desde el primer día”, con una base fiel de seguidores

Lara Fernández
Lara Fernández
13/01/2026 07:20
El Oliva, en el centro de la ciudad
El Oliva, en el centro de la ciudad
Quintana
Un traspaso con garantías. El restaurante Oliva, en el número 1 de la calle Oliva, en pleno centro de A Coruña, se traspasa por motivos personales de la actual propiedad. Y el anuncio de la operación, publicado en la plataforma inmobiliaria Idealista, ha despertado el interés de varios autónomos que buscan poner en marcha su idea. La causa, además de la ubicación del establecimiento, no es otra que el respaldo inicial con el que ya contará el nuevo emprendedor que se ponga tras los fogones.

“Este restaurante en traspaso, ubicado en la famosa zona de vinos y a pocos pasos de la emblemática plaza de María Pita, es ideal para emprendedores que buscan un local listo para funcionar desde el primer día”, señalan desde la inmobiliaria Paco Pose. El bajo, con 77 metros cuadrados construidos y 64 útiles, tiene un espacio que “se distribuye en un acogedor salón, una barra bien equipada y una terraza exterior perfecta para disfrutar del buen tiempo”. El precio del traspaso es de 65.000 euros; aunque también se puede alquilar por 1.100 euros al mes.

La cocina está completamente equipada, lo que permite “comenzar a operar sin necesidad de realizar grandes inversiones”. Además, el número 1 de la calle Oliva cuenta con un almacén y dos baños, uno de los cuales está adaptado para personas con movilidad reducida, garantizando así la accesibilidad para todos los clientes. “El local tiene una fachada de 5 metros lineales y un escaparate que ofrece gran visibilidad”, añaden desde la inmobiliaria. Pero lo más curioso del anuncio es que el traspaso se lleva a cabo con “excelentes” reseñas en Google, Instagram y otras redes sociales, “lo que asegura una base de clientes fieles”. Así, la garantía es un aliciente, además del hecho de que el local esté en pleno funcionamiento en una ubicación privilegiada.

Hostelería en La Marina

A pocos metros de la calle Oliva se encuentra el bajo destinado a hostelería más exclusivo de todos los que están en alquiler. En plena avenida de La Marina, el número 10 está desde hace dos meses, cuando su anterior ocupante, el Pier, cesó su actividad después de seis años. El precio, 7.500 euros al mes. Con 162 metros cuadrados construidos, el bajo, reformado de forma integral en 2015, se distribuye en dos plantas. 

La inmobiliaria Navar, encargada de la operación, resalta el hecho de que el espacio esté ubicado en “uno de los edificios emblemáticos de la ciudad, en plena avenida de La Marina”. Construido en el año 1930, “el edificio se distingue por mantener los elementos característicos de la época. 

