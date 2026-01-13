Más allá de los cierres: las salas de cine de A Coruña aumentan sus espectadores

Entrada a una sesión de cine en los Cantones una tarde de enero de 2026 Quintana

El anuncio de cierre de Yelmo Cines Espacio Coruña ha pillado a contrapié a una ciudad que se considera, y es considerada, cinéfila. Y la ha pillado a contrapié porque algunos de los espacios que quedan en la ciudad para el visualizado de películas vienen de registrar mejoras en sus datos de asistencia.

Los Cines Yelmo de Espacio Coruña cerrarán sus puertas para siempre el 18 de enero Más información

Además de los multicines de Cinesa Marineda City, en A Coruña todavía permanecen activas las salas del Fórum Metropolitano y la de la Filmoteca de Galicia, así como Cantones Cines, todos ellos proyectos que difieren bastante y que completan una oferta para los diversos públicos cinéfilos.

Y lo que tienen en común estos tres últimos espacios es que todos ellos han mejorado sus cifras de asistencia. Cantones Cines ha rozado los 200.000 asistentes, mientras que la Filmoteca ha cerrado 2025 con más de 11.000 espectadores y el Fórum ha superado, solo con sus ciclos habituales, los 6.600.

Cine de guerrilla

En lo tocante a Cantones Cines, actualmente las únicas salas en el centro de la ciudad, vienen de cerrar un año, 2025, de aumento tanto en la recaudación como en la asistencia. Así lo explica uno de sus responsables, Ricardo Federico, que apunta que cerraron el pasado curso con unos 198.000 asistentes.

A Coruña vuelve a 1897: solo dos espacios para ver cine Más información

“Trabajamos el cine de guerrilla”, explica Federico para una programación que, dice, aborda los diferentes públicos que pueden acudir en función del día de la semana. “Trabajamos el fin de semana de una forma, el martes con la oferta de dos euros para mayores de 65 le damos prioridad a otras películas, el miércoles damos prioridad a la versión original... cine de guerrilla, cada día es una batalla diferente”, indica, recordando que su apuesta, además del que se podría llamar ‘cine americano’, radica también en las propuestas gallegas, españolas y europeas. “De hecho, las películas más taquilleras fueron las españolas, eso ya lo dice todo”.

El cine, asegura Federico, “tiene que basarse en eso, tiene que ser un poco una plataforma, no es que puedas escoger la película, pero cada día tienes una opción diferente”.

La recuperación

Obviamente, las propuestas de la Filmoteca de Galicia no tienen nada que ver con la alternativa comercial que acaba de perder la ciudad con la marcha de Yelmo (que se espera que regrese en el medio plazo con una propuesta premium en el nuevo complejo comercial que se creará en A Grela). Por eso, su director, Jaime Pena, explica que de lo que se estaba recuperando el antiguo CGAI es de los efectos de la pandemia y del cierre por obras que vivió el centro hace unos años.

Así, “durante el 24 y el 25 recuperamos la asistencia de antes, en nuestro caso son cifras modestas, en torno a los 11.000 espectadores, pero habíamos llegado a bajar a 7.000”, indica Pena.

La Filmoteca de Galicia prevé 350 proyecciones y la visita de más de 2.000 estudiantes en el año 2026 Más información

“No tenemos nada que nos lleve a pensar que hay que cambiar o que van a pasar cosas”, explica Pena en lo relativo a los cierres, que califica más bien de “anómalos”. “Nosotros nos dirigimos a un tipo de público que busca otro tipo de cine y al que le gusta la experiencia del propio cine, de la sala”.

Pena no cree que haya caído el público como para la pérdida de pantallas, “creo que en los últimos años hemos pasado de 44 a 19, es una absoluta locura, no se explica por ninguna razón cuando en otras ciudades, como en Vigo, han aumentado las pantallas y creo que no hay más público en Vigo que en Coruña”.

Si Federico asegura que el público coruñés es “muy fiel”, Pena considera algo en una línea similar: “A Coruña es una ciudad bastante cinéfila, y como de determinado tipo de cine, como de cine de autor y todo eso, funciona muchísimo mejor en A Coruña que en otras ciudades gallegas, sin embargo, nos encontramos con una anomalía muy profunda, que hay menos salas”.

La alternativa municipal

El Fórum Metropolitano, por su parte, aporta al escenario audiovisual otras dos salas, con una capacidad conjunta en torno a las 150 butacas.

Tal y como explica la directora del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), Laura Seoane, lo que aportan estas dos salas (Fernando Rey y Marilyn Monroe) “son basicamente dúas cousas: accesibilidade e diversidade”.

A lo que Seoane se refiere con “accesibilidade”, es al “prezo simbólico”, un “cine super accesible” que de base es de tres euros y que puede ser más bajo todavía con los descuentos aplicables, ya sea con el carné joven, para mayores de 65 años o para desempleados. La “diversidade” apunta, indica Seoane, a que lo que se emite en ambas salas son cintas “non tan pegadas á cuestión comercial”. La directora del IMCE recuerda que siempre se programa en versión original, “cunha gran variedade temática”. Ambas salas son, por lo tanto, “garantía de cine desde hai anos”.

Proyección de un documental, ayer en una de las salas del Fórum German Barreiros

Seoane considera que los cines del Fórum son “un gran reclamo” y destaca la asistencia a los mismos durante ciclos recurrentes como ‘O doc do mes’ o ‘Cinenterraza’, entre otras propuestas. Seoane cifra la asistencia en 2025 en más de 6.680 espectadores, a los que habría que sumar a asistentes a propuestas como Festigual o de festivales como Lóstrego.

La batalla contra los tiempos

De las tres alternativas y su último año se podría deslizar que la situación no es tan mala como pudiera parecer. “El streaming hace daño, pero igual que en su momento el vídeo, internet... todo se va normalizando después y es ahí donde hay que leer”, recuerda Federico, echando la vista a otros momentos que marcaron el desarrollo del cine.

“Hay un cambio de tendencia, que no sabemos si es puntual o coyuntural”, dice, por su parte, Pena, recordando los retrasos en las producciones tras la pandemia, las huelgas de productores y actores o la crisis de modelos como el de los superhérores “que antes hacían mil y pico millones y ahora cubren gastos y poco más”, apunta Pena como parte del problema de las salas, al que suma otro punto, “que hay toda una serie de producciones medias que antes consumía un tipo de público más adulto y que, de repente, ese cine está sobre todo en plataformas, ahí es donde hay un público que no encuentra en las salas el cine que se podía encontrar hace 10 o 20 años, creo que hay un público que se ha perdido”.

¿Cuánto van al cine los coruñeses? Más información

En el ámbito del espectador, siempre se alude a un aspecto cuando se habla de la caída del público: el precio. Según datos del Instituto Galego de Estadística (IGE), el gasto medio por espectador casi se ha doblado desde el inicio del siglo: si en los años 2000 y 2001 un espectador gastaba de media entre 3,6 y 3,8 euros, al cierre de 2024 ese valor se encamina más bien hacia los 7 euros (6,6), aunque todavía no se han llegado a máximos como el de 2010 (6,7).