Luz verde a la obra para el sistema antiincendios del muelle del Centenario, en A Coruña

Vista del muelle del Centenario Quintana

El Reglamento Nacional de Manipulación y Almacenamiento de Mercancías Peligrosas en los Puertos establece la obligación de contar con un sistema de protección contra incendios para habilitar los espacios portuarios para la manipulación de mercancías peligrosas.

Los muelles del Centenario y del Este, en A Coruña, cuentan con una instalación contra incendios formada por un grupo de bombeo de agua salada y una red de hidrantes que recorren este recinto. Esta infraestructura se terminó de ejecutar en el año 2021, si bien todavía no ha entrado en “funcionamiento ordinario”, según recoge un informe elaborado por la Autoridad Portuaria.

Los retos del Puerto de A Coruña de 2026: del acceso ferroviario al futuro de los muelles Más información

Previamente a la comunicación a las autoridades correspondientes de su entrada en servicio, el organismo portuario debe acometer unas obras de mejora.

En concreto, sacó a concurso público el pasado verano y adjudicó hace unas semanas las tareas para adecuar a la normativa sobre sistemas de abastecimiento de agua un sistema de bombeo que dará servicio al sistema antiincendios.

Trabajos

Esta actuación consiste en la realización de pequeñas actuaciones de conservación y mejora del local en este sistema. Está incluida la adecuación completa del bombeo (hidráulica, mecánica, eléctrica y control) y la sustitución y modificación de equipos existentes que no cumplan normativa.

Las bases del contrato también advierten de que en todas las visitas realizadas al bombeo se comprobó que existe “un problema de filtración de agua en el interior de la caseta de bombeo”. “Este hecho no solo contribuye a deteriorar el estado de las instalaciones, sino que representa un riesgo para las personas, al haber cables en contacto con el agua, además de la humedad que se transmite a los cuadros, a los anclajes de las tuberías, a los distintos cerramientos y a la propia estructura de la caseta de bombeo”, recoge la documentación técnica del proyecto.

Un siglo y medio de vida da para 18 presidentes en el Puerto de A Coruña Más información

Para corregir este problema se procederá a realizar un recrecido del suelo de la caseta y se sustituirán las puertas existentes por otras con un cierre más hermético y, además, las nuevas rejillas de ventilación contribuirán a la reducción del agua que entra por la acción del viento y la lluvia contra las mismas.

Además, se impermeabilizará la cubierta para evitar la filtración de agua a través de la misma, prestando especial atención en los encuentros con los lucernarios existentes. Para una mayor protección, se pintarán los muros por su cara interior y el suelo, según las bases del contrato.

Estos trabajos, con un plazo de ejecución de ocho meses y un coste de 215.468 euros, fueron adjudicados a la constructora Citanias. La Autoridad Portuaria y la adjudicataria ya han formalizado el contrato.