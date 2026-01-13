Los trabajadores de las escuelas deportivas municipales finalizan su huelga pero mantendrán el ojo avizor: "No tenemos aún ninguna certeza"

Los trabajadores, esta mañana frente al pabellón de Riazor Carlota Blanco

Entre gritos de 'escoita, Inés, non chego a fin de mes' o 'polo traballo feito, cobrar é un dereito', los trabajadores de las escuelas deportivas municipales volvieron a manifestarse esta mañana, frente al pabellón de Riazor, para exigir una mejora en sus condiciones laborales tras años de desilusión y atrasos en sus cobros. Unas 100 personas, entre los más de 40 trabajadores del colectivo y usuarios de las escuelas, salieron así a la calle como parte de la cuarta y última jornada de huelga convocada por los empleados y la CIG, que da paso a un nuevo escenario en que, según fuentes del sindicato, "no tenemos aún ninguna certeza".

Los trabajadores convocaron el pasado mes de diciembre la huelga por su situación, con atrasos en las nóminas por parte de la empresa concesionaria, Serviplus, y desconocimiento respecto a un nuevo pliego de condiciones que el Ayuntamiento les prometió pero del que aún no tienen noticias. Así, convocaron cuatro parones para enero (los días 8, 9, 12 y 13) en que ha habido un seguimiento "total". "En las cuatro jornadas de huelga todos los trabajadores la siguieron, con lo cual en ese sentido estamos muy unidos. También estamos muy contentos con el apoyo de los usuarios, que ha sido constante, y algunos unos días y algunos en otros nos apoyaron aquí", expresan fuentes del sindicato.

El pasado lunes, los trabajadores conocieron algunas novedades de parte del Consistorio: "El Ayuntamiento ha liquidado a Serviplus y metió a una empresa nueva, Emvsa, con lo cual eso ya nos garantiza que a partir del mes de enero se paguen los salarios". "Ahora mismo las últimas informaciones que tenemos es que están negociando con Serviplus, intentando que se hagan cargo de los salarios y todos los atrasos que quedan por pagar antes de hacer la liquidez total", explican los trabajadores. "Si Serviplus se compromete a pagar los salarios, el Ayuntamiento les quitará sanciones o penalidades. Aún no tenemos confirmación de nada, pero sabemos que es en lo que están trabajando", dicen.

Sobre el tema del nuevo pliego de condiciones, de momento no tienen "nueva información". El Ayuntamiento les prometió que en el mes de enero las conocerían, pero algo parecido les habían trasladado ya en diciembre, con lo que se mantendrán ojo avizor. "Aún no tenemos ninguna certeza de que se reflejen las mejoras", denuncian.

Así, de momento no se plantean convocar más jornadas de huelga. "Depende de cómo vaya evolucionando el nuevo pliego y si desde el Ayuntamiento son receptivos y atienden a nuestras demandas. Como siempre, se tomarán decisiones en la asamblea de trabajadores según cómo se desarrollen los acontecimientos", aluden. "Seguiremos trabajando con el Ayuntamiento para ver cómo evoluciona la cosa", resumen. "Lo importante es con la nueva empresa asegurar los pagos a partir de ahora, y conocer el pliego para ver a qué acuerdo que sea beneficioso para ambas partes llegamos con el Ayuntamiento". "A ver si así se acaba esto de una vez, que es lo que estamos deseando", sentencian los representantes del colectivo.