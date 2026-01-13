Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

La Xunta estudia un brote vírico en un instituto de A Coruña

El centro se ha puesto en contacto con las familias para hacer un listado de posibles afectados

Guillermo Parga
13/01/2026 13:13
El IES Elviña, situado en la calle San José de Calasanz, durante la mañana del martes
German Barreiros
La Xunta de Galicia y la dirección del IES Elviña se encuentran trabajando codo con codo para determinar la naturaleza y el alcance de un brote vírico en el centro. Así se lo ha comunicado a los padres del alumnado el centro, a través de una comunicación en la que se busca ajustar al máximo el registro de contagiados. “Os servizos de epidemioloxía da Consellería de Sanidade están indagando un posible brote de gastroenterite con orixe no centro, presumiblemente o venres pasado”, dice el mensaje, remitido por el director, Francisco Javier Suárez. “Solicítannos a listaxe de persoas con síntomas similares, da que xa remitimos a Sanidade unha primeira versión incluíndo á xente que consta, pero que pode estar incompleta”, añade.

Cerrado el brote de salmonela del festival de Oza-Cesuras con 161 casos y 3 aún ingresados

Además, el IES Elviña remarca la idoneidad de que “calquera persoa con síntomas” remita un correo electrónico al centro. Sin embargo, el mensaje ha generado cierta alerta y recelo entre los padres, que creen que la respuesta del Gobierno autonómico y del propio centro educativo no se ajusta al protocolo habitual en un simple caso de gastroenteritis. Esa es la impresión desde el consejo escolar del IES Elviña en representación de las familias. “Nos sorprende que Sanidad esté detrás de un brote, si se trata solamente de gastroenteritis, Existe un número considerable de afectados y creemos que se debe a algo más importante”, dice.

Nuevo decreto para las 'food trucks' tras la intoxicación de Oza-Cesuras: inspecciones y sanciones de 600.000 euros

Por otra parte, entre los indicadores que hacen desconfiar a los padres estaría el hecho de que la cantina del centro permanece cerrada desde el lunes, así como el hecho de que todos los niños que han presentado síntomas como vómitos, mareos o dolor de cabeza dicen haber consumido un bocadillo de tortilla el pasado viernes. Es el caso de la hija de Carmen, una alumna de Secundaria que no ha evolucionado favorablemente desde el fin de semana. “Eu non sabía que a nena comera un bocadillo de tortilla, pero o venres pola noite comezou a atoparse mal. Pasou o fin de semana con temperaturas altas, vómitos...Pensamos que sería un frío, e decidimos non levala a Urxencias precisamente que non collera un virus”, comenta. Ya el lunes, el centro médico al que trasladó a la joven realizó un cribado, cuyos resultados se conocerán en las próximas horas. Ella es la que pone nombre a la palabra más temida por los progenitores: “Se intuira que era unha salmonela teríamos ido a Urxencias o mesmo venres, e o mesmo sucede con nenos que levan días na casa”.

El Ideal Gallego ha tratado de ponerse en contacto con la dirección del centro, así como con la consellería de Sanidade, sin que ninguna de las dos partes haya dado, por el momento, una respuesta sobre la naturaleza y el número de contagiados.

