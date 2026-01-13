La temporada de festivales de A Coruña adelanta su inicio a la primera semana de junio

Evento de Wake Up en el puerto de A Coruña el pasado septiembre Carlota Blanco

La temporada de festivales de A Coruña será el próximo verano un poco diferente a las de los últimos años. A cambios de fechas como el de Noites do Porto, se suma ahora la nueva fecha del evento veraniego de Wake Up, que adelantará el inicio de la temporada de festivales a la primera semana de junio.

Aunque todavía no ha confirmado ubicación, Wake Up viene de anunciar su evento para el verano, que en esta ocasión transcurrirá bajo la denominación de Wake Up Nature y que se celebrará los días 5 y 6 de junio.

Será la cuarta edición de lo que hasta ahora se conocía como Wake Up Festival y que transcurría en el mes de julio en el parque de Bens. En la última edición, la de 2025, acudieron artistas como Oscar Mulero, Rodhad, Dvs1, Dasha Rush, Ben Sims, Sara Landry o Chlar, entre otros, para un evento que tuvo lugar en Bens los días 4 y 5 de julio.

El calendario festivalero, por ahora

A falta de que otros eventos del verano musical coruñés vayan confirmando su celebración, el calendario veraniego de festivales comenzará la primera semana de junio con Wake Up Nature.

Hacia finales del mes de junio dará comienzo la sexta edición de Noites do Porto, que este 2026 da una vuelta a sus fechas, que habitualmente eran en septiembre u octubre. En esta ocasión, las fechas serán del 22 de junio al 5 de julio.

Morriña Fest también volverá este verano al puerto de A Coruña, en sus fechas habituales. Serán dos días de evento, 24 y 25 de julio, y, por ahora, cuenta ya con artistas confirmados como Myke Towers, Juanes, Hard Gz y Belén Aguilera.

Todavía no se saben fechas, aunque se presuponen que serán el segundo o tercer fin de semana de agosto. Un clásico del verano coruñés, el festival Noroeste volverá durante la celebración de las Fiestas de María Pita.

Ya en los estertores veraniegos tendrá lugar una nueva edición del Recorda Fest, también en el puerto de A Coruña. Será los días 4 y 5 de septiembre, con la presencia de artistas y bandas como Beret, La M.O.D.A., Hydn, Juan Magán, Taburete, Inazio y Mafalda Cardenal, a falta de más confirmaciones.

Y aunque no es un festival en sí mismo, a todo esto se podría sumar la celebración de ciclos de conciertos como Coruña Sounds, que este año, por el momento, tiene confirmada la presencia de Alejandro Sanz, que traerá su gira '¿Y ahora qué?' al puerto de A Coruña el 18 de julio.