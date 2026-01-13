La huelga de autobuses de A Coruña roza el 100% de seguimiento

Personal en huelga en la estación de autobuses de A Coruña este martes Carlota Blanco

La huelga de trabajadores de autobuses de la provincia de A Coruña ha perjudicado este martes el transporte interurbano con un seguimiento casi total, según los sindicatos convocantes.

La huelga, la sexta de un total de diez jornadas convocadas en diciembre y enero por los sindicatos CIG, CCOO y UGT, ha sido organizada para reclamar un nuevo convenio provincial con reducción de la jornada laboral y aumento salarial de 1,5 puntos por encima del índice de precios al consumo IPC.

La huelga de autobuses pilla por sorpresa a los usuarios de A Coruña Más información

Un representante del sindicato CIG, Nacho Pavón, ha indicado en una conversación telefónica con EFE que el paro ha sido secundado por "casi el 100 %" de los trabajadores de empresas de transporte interurbano y escolar de la provincia.

Por su parte, fuentes de la Consellería de Presidencia han facilitado en un texto datos de cumplimento del 21 % de los servicios mínimos hasta las 09.00 horas en el transporte interurbano y del 51 % en el transporte escolar.

Las fuentes del citado departamento del Gobierno autonómico han señalado que esta tarde podrían ofrecer más datos, incluido del seguimiento, al advertir de que los incumplimientos de los servicios mínimos establecidos serán objeto de "procedimientos sancionadores".

Estos son los autobuses que circularán en A Coruña durante la huelga del mes de enero Más información

El portavoz de la CIG ha indicado que la huelga -que incluye todavía las jornadas del próximo viernes y del lunes y el martes de la próxima semana- aspira a presionar a la patronal para mejorar las condiciones laborales de los conductores y trabajadores del transporte público de la provincia.

Pavón ha subrayado que la propuesta presentada por la patronal supone una "burla" e implica "reírse de los trabajadores", y reclama que las empresas "cumplan los horarios" y ofrezcan "servicios correctos y de calidad" en "autobuses en condiciones".

El sindicalista ha señalado que los trabajadores continúan esperando un nueva convocatorias de la patronal para reanudar las negociaciones, actualmente estancadas.