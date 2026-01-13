Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La huelga de autobuses de A Coruña roza el 100% de seguimiento

Efe
13/01/2026 14:28
Huelga de autobuses en A Coruña el 13 de enero
Personal en huelga en la estación de autobuses de A Coruña este martes
Carlota Blanco
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

 La huelga de trabajadores de autobuses de la provincia de A Coruña ha perjudicado este martes el transporte interurbano con un seguimiento casi total, según los sindicatos convocantes.

La huelga, la sexta de un total de diez jornadas convocadas en diciembre y enero por los sindicatos CIG, CCOO y UGT, ha sido organizada para reclamar un nuevo convenio provincial con reducción de la jornada laboral y aumento salarial de 1,5 puntos por encima del índice de precios al consumo IPC.

Huelga buses interurbanos

La huelga de autobuses pilla por sorpresa a los usuarios de A Coruña

Más información

Un representante del sindicato CIG, Nacho Pavón, ha indicado en una conversación telefónica con EFE que el paro ha sido secundado por "casi el 100 %" de los trabajadores de empresas de transporte interurbano y escolar de la provincia.

Por su parte, fuentes de la Consellería de Presidencia han facilitado en un texto datos de cumplimento del 21 % de los servicios mínimos hasta las 09.00 horas en el transporte interurbano y del 51 % en el transporte escolar.

Huelga de autobuses en A Coruña

Las fuentes del citado departamento del Gobierno autonómico han señalado que esta tarde podrían ofrecer más datos, incluido del seguimiento, al advertir de que los incumplimientos de los servicios mínimos establecidos serán objeto de "procedimientos sancionadores".

Estos son los autobuses que circularán en A Coruña durante la huelga del mes de enero

Más información

El portavoz de la CIG ha indicado que la huelga -que incluye todavía las jornadas del próximo viernes y del lunes y el martes de la próxima semana- aspira a presionar a la patronal para mejorar las condiciones laborales de los conductores y trabajadores del transporte público de la provincia.

Pavón ha subrayado que la propuesta presentada por la patronal supone una "burla" e implica "reírse de los trabajadores", y reclama que las empresas "cumplan los horarios" y ofrezcan "servicios correctos y de calidad" en "autobuses en condiciones".

El sindicalista ha señalado que los trabajadores continúan esperando un nueva convocatorias de la patronal para reanudar las negociaciones, actualmente estancadas.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Acto de entrega de lanueva carretilla eléctrica para la Cofradía de Pescadores

La Diputación de A Coruña financia la compra de una nueva carretilla eléctrica para la Cofradía de Pescadores
Iván Aguiar
Instituto de Elviña

Unos 50 alumnos afectados por el virus del instituto de A Coruña
Guillermo Parga
Vicente da Portela

Samede chora a Vicente da Portela, o home que impulsou a recuperación do seu entroido
Noela Rey Méndez
Representación de la obra 'Papel 2.0' en Oleiros

La obra teatral 'Papel 2.0' llega a Sada y Oleiros para concienciar a la juventud contra lo acoso escolar
Redacción