La Diputación de A Coruña financia la compra de una nueva carretilla eléctrica para la Cofradía de Pescadores

Acto de entrega de lanueva carretilla eléctrica para la Cofradía de Pescadores Cedida

La Diputación de A Coruña entregó este martes a la Cofradía de Pescadores una nueva carretilla eléctrica, adquirida con una subvención provincial de 16.000 euros.

Esta inversión permite optimizar las tareas de carga, descarga, transporte y apilamiento de capturas, aparejos de pesca y materiales, tanto en el interior de las instalaciones como en el exterior, en la dársena de Oza.

La diputada responsable del área de Mar y Medio Rural de la Diputación, Cristina Capelán, fue la encargada de entregar este nuevo equipamiento.

La Cofradía de Pescadores fue beneficiaria de otras subvenciones provinciales en los años 2024 y 2025, destinadas al mantenimiento de los puestos de trabajo del personal administrativo de la entidad, unas ayudas con las que la Diputación busca apoyar la estabilidad laboral y el buen funcionamiento de estas organizaciones fundamentales para el tejido productivo de la provincia.