Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Diputación de A Coruña financia la compra de una nueva carretilla eléctrica para la Cofradía de Pescadores

Esta inversión permite optimizar las tareas de carga, descarga, transporte y apilamiento de capturas

Iván Aguiar
Iván Aguiar
13/01/2026 15:26
Acto de entrega de lanueva carretilla eléctrica para la Cofradía de Pescadores
Acto de entrega de lanueva carretilla eléctrica para la Cofradía de Pescadores
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

La Diputación de A Coruña entregó este martes a la Cofradía de Pescadores una nueva carretilla eléctrica, adquirida con una subvención provincial de 16.000 euros. 

Esta inversión permite optimizar las tareas de carga, descarga, transporte y apilamiento de capturas, aparejos de pesca y materiales, tanto en el interior de las instalaciones como en el exterior, en la dársena de Oza.

Un peatón afronta la larga escalera de la avenida de Oza

La galería de Os Castros es candidata a acoger la próxima escalera cubierta de A Coruña

Más información

La diputada responsable del área de Mar y Medio Rural de la Diputación, Cristina Capelán, fue la encargada de entregar este nuevo equipamiento.

La Cofradía de Pescadores fue beneficiaria de otras subvenciones provinciales en los años 2024 y 2025, destinadas al mantenimiento de los puestos de trabajo del personal administrativo de la entidad, unas ayudas con las que la Diputación busca apoyar la estabilidad laboral y el buen funcionamiento de estas organizaciones fundamentales para el tejido productivo de la provincia.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Instituto de Elviña

Unos 50 alumnos afectados por el virus del instituto de A Coruña
Guillermo Parga
Vicente da Portela

Samede chora a Vicente da Portela, o home que impulsou a recuperación do seu entroido
Noela Rey Méndez
Representación de la obra 'Papel 2.0' en Oleiros

La obra teatral 'Papel 2.0' llega a Sada y Oleiros para concienciar a la juventud contra lo acoso escolar
Redacción
Cándido Hermida Campos

Cándido Hermida, el histórico carpintero de Inditex, premiado por la Confederación de Empresarios de A Coruña
Iván Aguiar