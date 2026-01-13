Los agraciados de Laxe, hace 25 años ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

La localidad coruñesa de Laxe estaba de enhorabuena hace 25 años, más concretamente los quince integrantes de la peña Virxe dos Milagros que se repartieron 937 millones de pesetas de La Primitiva. Casi seis millones de euros que endulzaron el inicio de 2001 a los afortunados miembros de la agrupación. En 1976, cincuenta años atrás, era noticia la escala en el puerto de A Coruña que realizó el ferry ruso ‘Gruciya’ con 171 turistas de Alemania Occidental. Hace 75 años, tal día como hoy de 1951, el Deportivo preparaba su visita a Balaídos con la mala noticia de la baja de Acuña por un proceso febril. Lestón sería su sustituto frente al Celta. Hace un siglo, en 1926, estaba un poco más cerca la conexión ferroviaria de A Coruña con Zamora.

Sábado, 13 de enero de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Quince peñistas de Laxe se reparten casi mil millones

El mayor premio que la Lotería Primitiva ha dejado en la provincia de A Coruña, 937 millones de pesetas, se reparte entre los quince miembros de una peña de Laxe. Cada uno de los apostantes recibirá unos 62 millones de pesetas por el pleno conseguido en el sorteo celebrado el pasado jueves, 11 de enero de 2001. Casi todos los miembros de la agrupación, que se denomina Virxe dos Milagros y se creó hace cinco años, son familiares y se juegan cada semana unas 3.600 pesetas, aunque en el boleto del premio sólo habían gastado 1.200.

Por otra parte, los mataderos desconvocaron la huelga que tenían previsto iniciar, con lo que se garantiza el suministro de carne en las tiendas de toda Galicia. Los profesionales, que ayer se reunieron con Manuel Fraga y con Diz Guedes, confían en que la Xunta encuentre pronto una solución para deshacerse de los restos y vísceras de los animales que sacrifican.

Martes, 13 de enero de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | El ferry ruso ‘Gruciya’ trajo a 171 turistas alemanes

Estuvo en el puerto coruñés el ferry ruso ‘Gruciya’, de 6.302 toneladas, con 171 turistas de la Alemania Occidental. Mandaba el buque el capitán Konztantin Shapochkin, de 57 años. De la totalidad del pasaje, sólo 43 subieron a un autobús que los llevó a Santiago de Compostela, cuya zona monumental visitaron en su interés de conocer la Ciudad del Apóstol en el Año Santo de 1976. Mientras tanto, el ‘Gruciya’ zarpó de La Coruña y se dirigió a Vigo con el fin de reembarcar a los 43 turistas alemanes que habían saltado a tierra, a su llegada al puerto coruñés. Es el primer barco con turistas que visita la ciudad en 1976.

El barco procedía de Zeebrugge (Bélgica) y además de La Coruña y Vigo tenía previsto hacer escala en Lisboa, Funchal, Santa Cruz de Tenerife, Arrecife, Casablanca, Cádiz, Southampton y regreso a Zeebrugge, donde rendirá viaje. El próximo 26 de los corrientes el buque soviético volverá a recalar en La Coruña.

Sábado, 13 de enero de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Lestón suplirá en Balaídos a Acuña, baja por fiebre

Ante el partido de mañana, 14 de enero de 1951, en Balaídos, ha surgido un contratiempo para el Deportivo, ya que una fuerte inflamación de garganta impedirá a Juan Acuña alinearse con su equipo frente al Celta. El guardameta deportivista ha tenido que meterse en la cama, con alta fiebre, y se ha tenido que desistir de su concurso para la difícil papeleta que espera a los blanquiazules en el estadio vigués.

Lestón, que tan buena actuación tuvo en Valladolid, cubrirá la baja de Acuña, y aunque todavía no se ha confirmado, es muy probable que se lleve a cabo la sustitución de García por González. De esta forma, el equipo del Deportivo alineará así en Balaídos: Lestón; González, Ponte, Millán; Carlos, Cuenca; Corcuera, Osvaldo, Franco, Moll y Tino.

Miércoles, 13 de enero de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Vía férrea Orense-Zamora, con prolongación a Coruña

Causó gran júbilo en nuestra región la noticia de haberse acordado con el carácter de urgente la construcción de la tan ansiada vía férrea de Orense-Zamora, con prolongación hasta la Coruña. Es además un avance para la realización del proyectado ferrocarril central gallego y reportará incalculables beneficios para la exportación de nuestros productos el acortamiento del viaje a Madrid y para las relaciones comerciales con la vecina república portuguesa. Sentimos gran satisfacción por esta trascendental mejora que influirá en el progreso de una extensa zona del territorio nacional.

Por otra parte, publica el Boletín Oficial el anuncio del Ayuntamiento de la Coruña, convocando oposiciones para cubrir 13 plazas de auxiliares de administración dotadas con el haber anual de 2.500 pesetas.