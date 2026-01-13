El último atropello en Alfonso Molina aviva la petición de reabrir la pasarela

Los representantes de las asociaciones vecinales, ayer por la tarde, junto a la pasarela cerrada en Alfonso Molina | Germán Barreiros

El pasado domingo fallecía en Alfonso Molina un octogenario atropellado a la altura de la salida de la autopista, en dirección entrada a la ciudad. El peatón fue arrollado por un coche cuando cruzaba la avenida. Lo cierto es que lo hizo a pocos metros de una pasarela que está cerrada debido a su mal estado, y que era hasta hace poco el lugar indicado para pasar de un lado a otro en ese tramo de Alfonso Molina, a la altura de la Coca-Cola.

Las asociaciones de vecinos de la zona llevan tiempo reclamando la reapertura de esa pasarela, y su demanda parece adquirir ahora más urgencia y sentido después de lo sucedido. Los representantes de esas organizaciones coinciden en que es necesario que se produzca una solución lo antes posible.

1. MÓNICA DÍAZ

En Eirís aseguran que la pasarela tenía que estar en funcionamiento antes de 2026

“A pasarela xa tiña que estar aberta en marzo de 2025, e non o está. Despois, o Concello díxonos que estaría lista a finais de ano e sigue pechado. As alternativas son baixar Alfonso Molina ata o acceso a universidade, e cruzar alí e despois volver a subir a costa, ou ir andando ata a pasarela de Palavea e logo camiñar por unha zona moi perigosa”, explica Mónica Díaz.

“A xente está farta de non poder cruzar. A parada de bus está xusto no outro lado e non a podemos usar ser camiñar quilómetros. E hai xente que ven cargada con bolsas ou xente maior que non pode máis. Seguramente o señor que faleceu quería atravesar e non era consciente do tráfico que había. Seguro que non apreciou o perigo. Por ese punto non se pode cruzar porque o risco é moi alto”, añade la presidenta de la asociación de Eirís.

2. AMAR BASIC

Desde Monte Martelo lamentan que haya tenido que producirse una víctima mortal

El presidente de la asociación vecinal Monte Martelo, Amar Basic, lamentó lo ocurrido el domingo. “Es una pena que se tenga que llegar a una situación así, con una víctima. Habíamos alertado de la situación. Se están tratando zonas urbanas como si no lo fueran. Es habitual ver pasar a gente por lo arcenes en zonas como Alfonso Molina o avenida de San Cristóbal. Se empeñan en decir que son zonas no transitables, pero la realidad es que la gente no tiene alternativas”, asegura.

“Esto ya es una zona de ciudad y se tiene que poder caminar con ella con seguridad”, finaliza Amar Basic.

3. LEANDRO GARCÍA

Elviña pide más información sobre el proyecto y las obras de Alfonso Molina

El presidente de la asociación vecinal de Elviña, Leandro García, también demanda soluciones. “La pasarela en la que se produjo el atropello lleva cerca de dos años cortada. Hay un claro problema de accesibilidad que no soluciona”, lamenta.

“No tenemos información sobre las obras de ampliación de Alfonso Molina. Queremos saber cómo es el proyecto y por qué hay tanto retraso en estas obras que en su día fueron tan publicitadas. No vemos maquinaria ni ningún avance”, denuncia.

4. ÁLVARO PÉREZ

Palavea propone que el tramo se integre dentro del PIA previsto para Monte Mero

En Palavea también piden soluciones. “La reposición de una parte de la pasarela, así como la creación de un nuevo tramo hacia Monte Mero, están contempladas en el proyecto de remodelación de Alfonso Molina”. El uso de la infraestructura, dicen, ha ido disminuyendo, “en parte porque el tramo no se utiliza desde Palavea —que cuenta con su propia pasarela de conexión— y también porque el establecimiento hostelero situado en el enlace lleva tiempo fuera de servicio”. La opción mayoritaria para ir a Monte Mero es por la “salida de la AC-11 hacia Agra do Foxo”, explica Álvaro Pérez, presidente de la asociación.

Insta a que la integración del tramo entre Palavea y Monte Mero se materialice “dentro del ámbito del PIA (Proxecto de Interese Autonómico) de Monte Mero”, y que contribuya “a mejorar la seguridad del entorno”.